Kuveyt Türk'ün Kurduğu Lonca Girişimcilik İçin Başvuru Alarmı
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Kuveyt Türk'ün Kurduğu Lonca Girişimcilik İçin Başvuru Alarmı


Kuveyt Türk'ün Kurduğu Lonca Girişimcilik İçin Başvuru Alarmı
Kuveyt Türk'ün Kurduğu Lonca Girişimcilik İçin Başvuru Alarmı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-03 Saat: 10:23:18
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Türkiye'nin lider bankalarından birisi olan Kuveyt Türk tarafından girişimcilerin desteklenmesi için Lonca girişimcilik merkezi kuruldu. Bunun üzerine girişimcilere son uyarı yapıldı ve ikinci başvuru döneminin başladığı ifade edildi.

Türkiye’nin yenilikçi katılım bankası Kuveyt Türk’ün 2017’nin Ağustos ayında Workinton işbirliğiyle hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. İkinci dönemde, ilk dönemde olduğu gibi 10 yeni girişimci ekibe destek verecek olan Lonca Girişim Merkezi’ne başvurular www.loncagirisim.com adresinden 18 Şubat 2018 Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen girişimci ekibe, altı ay boyunca destek sağlanacak. Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, proje bazlı mentorlük, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, 10 bin TL’ye kadar hibe desteği, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok desteğin yanı sıra uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkanı da sunulacak.

Lonca Girişimcilik Merkezi, birinci döneminde Compocket, Catchman, FulleGitsin, Bisigortaci.com, Fosefi, SmartFactory, Nakitex, Zeeg Zag, Ratorik ve Yobot olmak üzere 10 farklı girişime destek verdi. Bu girişimlerden Compocket, dünyanın önemli startup yarışmalarından olan Beta Pitch Global’de dokuz ülkeden girişimcileri geride bırakarak birincilik ödülünün sahibi oldu. Bir donanım-yazılım projesi olan Compocket, elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale getirerek çok daha etkili bir ölçüm deneyimi sunmayı hedefliyor.

 
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