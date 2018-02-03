Madensektöründeki ihracat artışını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer “2018 hedefimiz 6 milyar dolar. Madenleri işletmek icin gerekli izinlerin alınmasüreçlerini hızlandırabilirsek ekonomimizin ana damarlarından biri olan sektörümüz, daha da gelişerek cari açığa pozitif katkısını artırarak sürdürecektir” dedi.

2018 yılının ilk ayında maden ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,36 artarak,391,5 milyon dolar (391.531.952 dolar) olarak gerçekleşti. Ocak ayında doğaltaşta değerde yüzde 17,38 miktar bazında ise yüzde 24,79 artış kaydedildi. Diğer madencilik ürünlerinde ise artış oranı değerde yüzde 20,63 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı ihracatında pek çok yeni ülke pazarı yer alırken, geçen sene düşük miktarlardaihracat gerçekleşen,Burkina Faso, Cibuti, Moldavya, Somali, Kırgızistan, Kongo, Tacikistan, Dominik Cumhuriyeti, Mozambik, Gine, Honduras, Hong Kong, Arjantin, Lübnan, Ukrayna, Slovenya, Zambiya, Peru, Macaristan, Bahreyn, Yeniz Zelanda, İrlanda, Karadağ,Maldiv Adaları, Özbekistan, Angola, Malta, Sudan, Bosna-Hersek ve Afganistan’a olan ihracatta çok yüksek oranlarda artış gerçekleşti.

2017’nin ocak ayında maden ihracı olmayanSvaziland, Grenada, Senegal, Benin,Bolivya, Trinidad ve Tobago, Filipinler, StKitts ve Nevis, Uganda, Kamerun, Aruba, Dominika, Togo, Trakya Serbest Bölgesi, Papua Yeni Gine, Ruanda, Gambiya veGuyana’yabu yılın aynı döneminde ihracat gerçekleşti.

En çok maden ihracatı yapılan ilk 20 ülke içinde yer alan Hollanda, Almanya,İspanya, Avusturya, Hindistan ve Suudi Arabistan’la ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre düşme yaşanırken, Belçika, Avustralya, Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada, İsveç, İngiltere’ye maden ihracatı arttı.Ayrıca, Portekiz, Singapur, Nijerya ve Meksika,Ocak ayında Türkiye’nin pazar payının çok ciddi olarak artırdığı ülkeler arasında yer aldı.

Doğaltaş ihracatı ise ocakta yüzde 17.38 artışla 150.996.958 dolar olarak gerçekleşti. En yüksek doğaltaş ihracatının ihracatın gerçekleştiği ilk 10 Pazarise Çin, ABD, Hindistan, İsrail, Suudi Arabistan, Irak, Fransa, Ürdün ve Suriye oldu.

Hedef Ülkeler

İstanbul Maden İhracatçıları Başkanı Aydın Dinçer, yeni Pazarlar konusunda çalıştıklarını aktardı. Ocak ayı rakamlarının da yeni pazarlarda gelişme olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Dinçer İMİB’te hem yeni pazarlar oluşturmak hem de pazar payını artırmak üzere üyelere pazarların durumuna ilişkin detaylı bir bilgi gönderdiklerini belirtti. Çalışma sonucunda dünyada işlenmiş mermer ve traverten ithalatı yapan, ancak Türkiye’nin yüksek oranlarda ihracat yapamadığı ve/veya rakiplerimiz olan İtalya, İspanya ve Çin’den daha az ihracat yaptığı, dünya ithalatından yüksek oranda pay alan ülkeler hedef olarak belirlendi. Bu çalışma sonucunda hedef olarak belirlenen ilk 10 ülke Hindistan, Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada, Katar, Meksika, Lübnan, Hong Kong, Rusya, Singapur ve Malezya oldu.

2018 Yılı Çok Önemli

Yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten ve 2017 yılında maden ve doğal taş ihracatının yüzde 24 artışla 4.69 milyar dolar olduğunu ve bu büyüme oranıyla 2023 hedeflerine hızla yaklaştıklarını hatırlatan Dinçer, “Maden ihracatı için 15 milyar dolar olarak hedeflenen 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek için bu büyüme oranlarını korumalıyız. 2018 yılı hedefimiz 6 milyar dolar. Madenleri işletmek icin gerekli izinlerin alınmasüreçlerini hızlandırabilirsek ekonomimizin ana damarlarından biri olan sektörümüz daha da gelişerek cari açığa pozitif katkısını artırarak sürdürecektir” dedi.

Maden sektörünün, Türkiye ekonomisine katkısının diğer sektörlere hammadde sağladığı için çok daha büyük boyutlu olduğunun altını çizen Dinçer, “Sektörümüz ithal malzeme kullanılmadan yerli kaynakların kullanılmasıyla ve ekonomiye 40 milyar dolara yakın katkı sağlamasıyla ekonomi için vazgeçilmez bir değerdedir. Büyüme oranlarını koruyabilmemiz için maden izinlerinin hızlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Pozitif Ayrımcılık İstiyoruz

2018 yılında maden ve doğal taş sektörünün yüzde 20 büyümeyle 6 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini ifade eden Dinçer şöyle devam etti:

“Biz madenlerde üretimi artırmak zorundayız. Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde etkileyecek ve aynı zamanda Türkiye’de kullanılan bu hammaddelerin ithalatının da önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla cari açığa da olumlu katkıda bulunarak iki katı değer sağlamış olacağız. Biz tüm bu nedenlerle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz.”

Maden sektörünün tüm diğer sektörlere hammadde üretmesi dolayısıyla 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunduğunu belirten Dinçer “Maden sektörü seramikten çimentoya, inşaat demirinden ilaca kadar pek çok mamule hammadde sağlıyor. Maden bakımından zengin olduğumuz halde bakır ve kömür ithal etmek zorunda kalabiliyoruz. Biz madenlerde üretimi artırmak zorundayız. Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde etkileyecek ve aynı zamanda Türkiye’de kullanılan bu hammaddelerin ithalatının da önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla cari açığa da olumlu katkıda bulunarak iki katı değer sağlamış olacağız. Biz tüm bu nedenlerle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz” dedi.