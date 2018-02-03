Çağımızın hastalığı olan kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde en sık görülen kanser türünden biri olan mesane kanserinin, özellikle 65 yaş ve üzeri, sigara kullanımı olan ve genetik yatkınlığı yüksek erkeklerde tespit edildiğini belirten Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere “Mesane kanserinin ilk belirtileri; idrar yaparken ağrı ve kanamadır. Hastaların bir kısmında idrardaki bu kanam pıhtılı olabilmektedir. Bu tarz şikayetleri olan kişiler, vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmalıdır” dedi.

Kanser tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayan Demirdere, “Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mesane kanserinde de erken tanı hayat kurtarmaktadır. Risk grubundaki hastaların belirli aralıklarla basit bir idrar tahlili yaptırarak idrarlarında gizli kanama olup olmadığını kontrol ettirmesi, hastalığın erken teşhis edilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Erken evrede konulan tanının ardından doğru tedavinin hayat kurtarıcı olması mesane kanserinde dikkat çekici noktayı oluşturuyor” dedi.

Kanserin temel nedeni beslenme, tütün kullanımı ve obezite olarak belirtilmektedir. Hareketsiz yaşam tarzını getiren çalışma biçimi, devamlı bilgisayar kullanımı, yalnız günümüz için değil, gelecek nesiller için de tehlike arz etmektedir. Dünya Kanser Raporu'na göre, 2030 yılında kanser birinci ölüm nedeni olacağı ve kanser vakalarındaki artışın ise yüzde 50'yi bularak, her yıl 15 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülmektedir.

Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere sözlerine şöyle devam etti; “İnsan sağlığına hizmet eden bir ilaç firması olarak görevimiz, kanser hastalarına tedavi seçeneği sunarak, zorlu olan hastalık ve tedavi sürecini rahatlatmaya ve iyileşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıllar içinde edindiğimiz tecrübemizi, global anlaşmalarla güçlendirerek tedavi alanlarına yeni ilaçlar eklemeyi hedeflemekteyiz” dedi.