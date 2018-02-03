Altın piyasası Şubat ayının ilk hafta sonunda yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güncel altın fiyatları yükseliş yönlü seyrine bugünde devam etti. Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını (3 Şubat Cumartesi) kaç lira? Altın piyasasının güncel fiyatları haberimizde…

Çeyrek Altın ve Gram Altın Piyasanın Gözdeleri

Küçük yatırımcının en güvendiği yatırım araçları arasında yer alan altın, yatırımcısını özellikle son yıllarda hiç pişman etmedi. Altındaki değer artışı yerini zaman zaman küçük kayıplara bıraksa da, değer genel olarak hep yukarı yönlü seyretti. İşte bunun farkında olan hem küçük hem büyük yatırımcı altının farklı türlerine yatırım yapmakta ısrar etti. Bazıları çeyrek altın almayı tercih ederken, bazıları Cumhuriyet altına ilgi göstermeyi sürdürdü.

Son zamanların en çok ilgi gören altın yatırımı ise gram altına yönelik oldu. Bunun ana nedeni ise alış ile satış arasındaki farkın çok düşük seviyelerde olmasından kaynaklandı. Peki, bugün yani 3 Şubat Cumarteside altın piyasası güne nasıl başladı? İşte bu sorunun cevabı…

Gram Altın Alacaklar Dikkat! İşte Hafta Sonu Alış Ve Satış Fiyatı

Çeyrek altın satışları hafta sonu olmasına rağmen bugünde hız kesmedi. Alışta 258 lira 64 kuruş olan çeyrek altın, satışa 165 lira 11 kuruştan başladı.

Yarım altının gün açılışındaki işlem fiyatı alışta 517 lira 29 kuruş seviyesinde gözlemlendi. Satıştaki fiyatsa 530 lira 22 kuruş olarak kayda geçti.

Gram altın 3 Şubat tarihine alışta 161 lira 63 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise 161 lira 68 kuruş olarak kendini gösterdi.

Altın yatırımcının ilgisinin yüksek seviyelerde olduğu Cumhuriyet altını şu dakikalarda bin 69 liradan alınıyor. Satış fiyatı ise bin 85 lira seviyelerinde devam ediyor.