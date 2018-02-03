03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
Advert Advert Advert


03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları


03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-03 Saat: 10:34:34
Anasayfa Altın&Döviz 03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasası Şubat ayının ilk hafta sonunda yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güncel altın fiyatları yükseliş yönlü seyrine bugünde devam etti. Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını (3 Şubat Cumartesi) kaç lira? Altın piyasasının güncel fiyatları haberimizde…

Altın piyasası Şubat ayının ilk hafta sonunda yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güncel altın fiyatları yükseliş yönlü seyrine bugünde devam etti. Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını (3 Şubat Cumartesi) kaç lira? Altın piyasasının güncel fiyatları haberimizde…

Çeyrek Altın ve Gram Altın Piyasanın Gözdeleri

Küçük yatırımcının en güvendiği yatırım araçları arasında yer alan altın, yatırımcısını özellikle son yıllarda hiç pişman etmedi. Altındaki değer artışı yerini zaman zaman küçük kayıplara bıraksa da, değer genel olarak hep yukarı yönlü seyretti. İşte bunun farkında olan hem küçük hem büyük yatırımcı altının farklı türlerine yatırım yapmakta ısrar etti. Bazıları çeyrek altın almayı tercih ederken, bazıları Cumhuriyet altına ilgi göstermeyi sürdürdü.

Son zamanların en çok ilgi gören altın yatırımı ise gram altına yönelik oldu. Bunun ana nedeni ise alış ile satış arasındaki farkın çok düşük seviyelerde olmasından kaynaklandı. Peki, bugün yani 3 Şubat Cumarteside altın piyasası güne nasıl başladı? İşte bu sorunun cevabı…

Gram Altın Alacaklar Dikkat! İşte Hafta Sonu Alış Ve Satış Fiyatı

Çeyrek altın satışları hafta sonu olmasına rağmen bugünde hız kesmedi. Alışta 258 lira 64 kuruş olan çeyrek altın, satışa 165 lira 11 kuruştan başladı.

Yarım altının gün açılışındaki işlem fiyatı alışta 517 lira 29 kuruş seviyesinde gözlemlendi. Satıştaki fiyatsa 530 lira 22 kuruş olarak kayda geçti.

Gram altın 3 Şubat tarihine alışta 161 lira 63 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise 161 lira 68 kuruş olarak kendini gösterdi.

Altın yatırımcının ilgisinin yüksek seviyelerde olduğu Cumhuriyet altını şu dakikalarda bin 69 liradan alınıyor. Satış fiyatı ise bin 85 lira seviyelerinde devam ediyor. 

 
altın fiyatları çeyrek altın kaç lira cumhuriyet altını fiyatı gram altın altın çeyrek altın gram altın kaç lira oldu cumhuriyet altını
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!