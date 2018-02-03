Domino’s Pizza’nın destekçileri arasında yer aldığı, 1 Genç 1 Gelecek tarafından düzenlenen Ideathon for Youth (IFY) etkinliği, lise öğrencilerinin inovatif projelerine sahne oldu. Etkinlikte sunulan karlı ve yağışlı bölgelerde elektrik ihtiyacının hidrojen enerjisi ile karşılanmasını sağlayan sistem, güneş enerjisini elektriğe dönüştürürken tarım alanlarındaki verimliliği artıran güneş paneli ve arabalardaki katalitik konvertörlerden çıkan N2 gazının tekrar kullanımını sağlayan sistem gibi projeler jürinin büyük beğenisini kazandı.

Lise öğrencilerine 21. yüzyılın yetkinliklerini kazandırma hedefi ile faaliyet gösteren 1 Genç 1 Gelecek tarafından düzenlenen Ideathon for Youth (IFY) etkinliği, inovasyonun gelişimine desteğini kesintisiz sürdüren Domino’s Pizza’nın katkıları ile gerçekleştirildi.

Impact Hub’da gerçekleşen ve Domino’s Pizza’nın lezzetleri ile renklenen etkinliğe katılan öğrenciler, küresel bakış açısına sahip, problem çözebilen, zamanı yönetebilen birer takım oyuncusu olma yolunda görev aldılar. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından belirlenen 17 küresel kalkınma hedefinden dokuzuncusu olan “Endüstri, İnovasyon ve Altyapı” konusuna odaklanarak, takımlarıyla beraber projelerini oluşturdular.

2015 yılından bu yana projeleriyle 2 binden fazla gence ulaşan 1 Genç 1 Gelecek’in düzenlediği IFY’de 19 ekip yarıştı. Dale Carnegie’nin eğitim verdiği, LabX’in kurucusu ve melek yatırımcı Fuat Sami’nin ve GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz’ın konuşma yaptığı etkinlikte, Domino’s Pazarlama Grup Müdürü Beyza Sinem Çağlar’ın yanı sıra Endeavor Girişimci Yetenek Programları Müdürü Utku Tuncay ve Microsoft BizSpark Programı Yöneticisi Serkan Yağız jüri olarak yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen ilk üç takımın projeleri şöyle sıralandı:

1. Takım

Hidro, karlı ve yağışlı bölgelerde elektrik ihtiyacını yenilenebilir olan hidrojen enerjisi ile karşılayan bir sistemdir. Dünyada 1,3 milyar insan karanlıkta ve bu insanların %80'inden fazlasının bulundukları yerler m2 başına 500-1000 litre yağış almaktadır. Hidro ise 1 lt. su ve 1.2 kW enerji ile dakikada 2.0 kW enerji üretmektedir. Ortalama bir evin günlük enerji kullanımının 2 kW enerji olduğundan dolayı bu makine ile bir evin bir günlük enerji ihtiyacı bir dakikada karşılanabilir.



2x10 kW'lık batarya, 1 iyonizer ve Niğde Üniversitesi'nin geliştirdiği hidrojen makinesinden oluşan Hidro'nun maliyeti 40.000 dolardır. Rakipleri olan güneş ve rüzgâr enerjisinden çok daha tasarruflu ve farklı bölgelere hitap ettiği için pazar hacmi çok daha büyüktür.



2. Takım

Flore Panel tek ayaklı bir güneş panelidir. Bu panelin alt yüzeyi mor floresanla döşenmiştir. Panelimiz, güneşten gelen ışınları elektrik enerjisine dönüştürüp enerjinin bir kısmını mor floresanlara iletirken geriye kalan büyük kısmını ise ihtiyaca göre kullanabilecek tasarımdadır. Mor floresan kullanılmasındaki amaç, panelin altında yapılacak tarımdaki üretim verimliliğini artırmaktır. Bunun için panel iki çeşit sensöre sahip.

Sensörlerden birisi yağmuru algılayıp panelin dik durmasını sağlayarak altındaki tarım arazisinin yağmur suyundan faydalanmasını sağlıyor. Diğer sensör ise güneş ışınlarının geliş açısına göre panelin duruş açısını değiştiriyor; tıpkı ayçiçeği bitkisi gibi. Aynı zamanda panel portatif bir yapıya sahip. Maddi durumu iyi olmayan bir çiftçi toprağı nadasa bırakmak istediğinde paneli başka bir verimli arazide kullanabilir.

Flore Panel 6 küçük panelden oluşacak ve 8 metrekarelik bir alanı kaplayacak şekildedir. Eğer bu alanı 96.000 metrekarelik bir arazi için düşünürsek yüksek oranda kâr elde edilecektir.



3. Takım

Proje, arabalardaki katalitik konvertörlerden çıkan N2 gazını araba içinde sıvı olarak depolamayı ve depolanan sıvıyı check-up merkezleri ve benzinciler aracılığı ile fabrikalara ulaştırmayı amaçlıyor.

Bu N2 gazı, fabrikalarda Haber-Bosch işleminden geçerek yapay gübre oluşturuyor ve doğadan alınan kaynakların tekrardan doğaya verilmesini sağlıyor.