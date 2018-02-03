Yılın ilk ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Ocak ayında ihracatını ciddi oranda artırdı. Artış yüzde 24’ü buldu. Konuyla ilgili değerlendirme EİB’nin başkanından geldi. Başkan Ünlütürk bölge olarak, 2018 yılı ihracat hedeflerinin 13 milyar dolar olduğunu belirtti.

Egeli İhracatçılardan 73 Milyon Dolarlık İhracat!

Ege İhracatçı Birlikleri bu yılın Ocak ayında tutarı bir milyar 73 milyon 36 bin doları bulan ihracata imza attı. Bölgeden yapılan ihracat rekora koşarken, dış satımdaki artış beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri kayıtları incelendiğinde son 12 aylık dilimde ihracatın yüzde 10 oranında arttığı görüldü. Bir yılda yapılan dış satımın ülke ekonomisine katkısıysa 12 milyar 35 milyon dolar olarak kayda geçti.

Ege bölgesinden yapılan ihracatta sanayi ürünlerinin payının yüksek olduğu dikkat çekti. Ocak ayında sektörün ihracatı 594 milyon 592 bin doları buldu. Bunu tarım ürünlerinin dış satımı takip etti. Ocak ayında tarım ürünleri ihracatından 416 milyon dolarlık gelir elde eden bölge, madencilik sektörünün ihracatındansa 61 milyon 951 dolar kazandı.

Aynı dönemde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından hayata geçirilen dış satımdaki artış yüzde 181’i bularak tarihinin en iyi çıkışını Ocak ayında yaptı. Buna göre birlik 52 milyon 453 bin dolarlık ihracata adını yazdırdı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alınan veriler ihracatın yüzde 68’lik sıçramayla 134 milyon 37 bin dolara yükseldiğini kanıtlar nitelikte oldu.

Bilindiği üzere Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği geçen yılın ihracat şampiyonu olarak ilan edilmişti. Birlik yılın ilk ayına da hızlı bir giriş yaparak ihracatını yüzde 20 artırdı. Ocak ayı ihracatından bölge ve ülke ekonomisine sağlanan katkı ise 115 milyon 49 bin doları buldu.

Bunun yanında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yılın ilk gününden 31 Ocak tarihine kadar 93 milyon 448 bin dolar ihracatı tek başına yapmayı başardı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamları 75 milyon 750 bin dolara işaret etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği de yıla iyi başlayanlar arasına adını yazdırdı. Buna göre birlik üyesi firmaların dış satımlarından 61 milyon 951 bin dolarlık kazanç elde edildi.