ABD’de yaşayan ve ekibiyle meme kanseri konusunda çok değerli araştırmalara imza atan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Atilla Soran Liv Hospital Ulus’ta meme kanserindeki son gelişmeleri anlatırken genetik testin takip ve tedavideki önemine değindi.

ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü ve Amerikan Ulusal Meme Merkezi Konsorsiyum Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Soran ülkemizde genç yaşta görülen meme kanseri hastası sayısının ABD’nin iki katı olduğunu belirterek “Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kanser tanısı konulan her 4 kadından 1’i meme kanseri. Son yıllarda meme kanseri görülen kadınlarda yaş ortalaması gençlere doğru kayıyor. ABD’de 50 yaşın altında meme kanseri görülme oranı yüzde 19 iken, ülkemizde bu oran yüzde 40’ın üzerinde, yani iki katı. Türkiye’de her 12 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor” diye konuştu.

Genetik Test Kullanımı Yaygınlaştırılmalı

Prof. Dr. Atilla Soran özellikle 1.derece akrabalarından birinde (anne-baba, çocuk, kardeş) meme kanseri olanlarda, riskin 2 katı arttığını, birden fazla 1.derece akrabasında meme kanseri olanlarda ise bu riskin 3-4 kat arttığını vurguladı. Prof. Dr. Atilla Soran ”Özellikle akrabasında genç yasta kansere yakalanan varsa, (iki taraflı meme kanseri, yumurtalık kanseri ya da ailede erkek meme kanseri geçmişi gibi) bu risk daha da artıyor” dedi. Günümüzde artık kanser riskini önceden tespit edebilmek için 15-20 gene bakılarak genetik paneller belirlenebiliyor. Bunlardan BRCA1 ve BRCA2 genleri %5 ile %10 oranında meme kanserinden sorumlu. Ancak aile hikayesi olanlarda bu oran %15-%20’ye kadar çıkabiliyor. Gen testi sonucu pozitif olanlarda meme kanserine yakalanma oranı %70‘lere kadar çıkabiliyor” diye konuştu. Meme kanseri farkındalığını artırmak için çok çaba harcanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Soran “Kişiye özel korunma, tarama ve tedavi planlamaları yaparken, toplumun genelini ilgilendiren ve meme kanserine neden olan yaşam tarzı değişikliklerini anlatmalı ve genetik testlerin kullanımını yaygın hale getirmeliyiz” dedi.

Meme Kanseri Neden 50 Yaş Altında da Görülmeye Başladı?

Gereksiz ve kontrolsüz hormon, ilaç ve benzer ürünlerin kullanılması

Genç kadınların stresli iş yaşamları

Doğum yapmama; 35 yaşında sonra doğum yapma, emzirmeme

Erken adet görme (12 yaşından önce)

Geç menopoza girme (55 yaşından sonra)

Yoğun meme dokusunda sahip olmak

Genç yaşta göğüs duvarına radyoterapi görmüş olmak

Gece vardiyasında çalışıyor olmak

Alkol kullanımının artması