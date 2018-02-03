Bankalar geçen yılın sonunda yine kâr oranlarını ciddi şekilde artırdı. TESK Genel Başkanı buna dikkat çekerek, bankaların istihdama daha fazla destek olması gerektiğinin altını çizdi.

“Bankacılık Sektörü 2017’de Yüzde 31 Kâr Etti”

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar 2017 yılını yüksek kârlarla geride bıraktı. Bankacılık sektörünün istihdama olan katkısı ise beklentinin üzerinde olmadı. TESK Genel Başkanı tüm bu gelişmeleri değerlendiren bir açıklama yapacak, sektöre seslendi.

Genel Başkan Bendevi Palandöken, “Bankalar 2017’de de kazançlarını artırmaya devam etti. Yılsonu verileri incelendiğinde Türkiye’deki bankaların kârının 2016’ya kıyasla yüzde 31 gibi yüksek bir oranda arttığını görüyoruz. kârdaki artış bankaların daha çok masraf karşılığı almalarını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda sektörün istihdamı artırmasını bekliyoruz. İstihdamın artması hem ekonominin hareketlenmesini sağlayacak hem de piyasalara yeni bir nefes kazandıracak” şeklinde konuşarak, bankacılık sektörünün konu üzerinde çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

“Borcunu Ödeyemeyen Vatandaş Sayısı 1,2 Milyona Yükseldi”

TESK Başkanı Palandöken sektörel gelişmelere ilişkin bilgiler aktardığı değerlendirmesinde, “2017 yılının ilk 11 aylık diliminde bireysel kredi ile kart borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bir milyon 205 bin 842 olarak tespit edildi. Bu rakam Türkiye için büyük bir sayı olurken, bankaların kredi faizleri, hesap ücretleri, dosya masrafları, havale ve istihbarat ücretleri hep yukarı yönlü hareket etti. Artışlar bankaların kasalarına olumlu yansıdı. Bir taraftan tüm bu artılar yaşanırken, sektörde faaliyet gösteren bazı bankalar şubelerinin kapısına kilit vurdu” dedi. Palandöken yüksek kâr karşısında bunun tam tersinin olması gerektiğini, bankaların şubeleri kapatmak yerine yenilerini açması gerektiğine vurgu yaparak; “Yeni banka şubeleri yeni istihdamlara kapı açacaktır. Bankalar yüksek kârlı bir sektör olarak istihdama çok daha fazla destek vermelidir” ifadelerini kullandı.