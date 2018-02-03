Kuşadası Vacances Turizm Fuarı’nda!
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Kuşadası Vacances Turizm Fuarı’nda!


Kuşadası Vacances Turizm Fuarı’nda!
Kuşadası Vacances Turizm Fuarı’nda! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-03 Saat: 11:22:08
Anasayfa Turizm Kuşadası Vacances Turizm Fuarı’nda!

Vacances Turizm Fuarı kapılarını açtı. Brüksel’de düzenlenen fuara katılım yüksek olurken, Kuşadası tanıtım standına olan ilginin yüksek olduğu görüldü.

Vacances Turizm Fuarı kapılarını açtı. Brüksel’de düzenlenen fuara katılım yüksek olurken, Kuşadası tanıtım standına olan ilginin yüksek olduğu görüldü.

Vacances Turizm Fuarı’nın 60.’sı Kapılarını Açtı

Brüksel kentindeki Vacances Turizm Fuarı bu sene ziyaretçilerini 60. defa ağırlıyor. Uluslararası fuarlar arasında yüksek prestijiyle dikkat çeken fuar etkinliği, her yıl binlerce kişinin akınına uğruyor. Ülkelerin turizm tanıtımlarına olumlu katkılar sağlayarak, ülkeler arası turizm etkinliklerinin atmasını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Türkiye’den fuara katılanlar arasında Kuşadası da bulunuyor.

Kuşadası Tanıtım Standı Açtı

Kuşadası Belediyesi yılın ilk tanıtım çalışması için Vacances Turizm Fuarı’nı seçti. Belediyenin katkılarıyla devam eden tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında uluslararası fuarda stant açan Kuşadası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi yine başardı. KODER ve TÜRSAB tarafından desteklenen tanıtım çalışması meyvelerini vermeye şimdiden başladı. Tanıtımda Kuşadası’nın tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. İlçe hakkında hazırlanan broşürler ziyaretçilerin detaylı bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu sene yaz sezonunun açılmasıyla birlikte, Kuşadası’nı ziyaret edecek yabancı turist sayısının bir önceki yıla kıyasla artmasını bekleyen bölge esnafı ve turizm işletmeleri, tanıtım çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. Kuşadası standında belediyeyi temsil eden isimse, ilçe belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Muhterem Akın oldu. Akın’ın fuar sonuna kadar Brüksel’de olacağı ifade edildi.

Alınan bilgilere göre Belçika’nın Brüksel kentinde ve EXPO alanında hayata geçirilen fuar etkinliği dört gün boyunca devam edecek. Bu süre zarfından ülke içerisinden ve yurtdışından binlerce kişi ve firma fuara katılım gösterecek. 

 
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