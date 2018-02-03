Şenpiliç'ten 40. Yıla Özel Anlamlı Destek
Advert Advert Advert


Şenpiliç'ten 40. Yıla Özel Anlamlı Destek


Şenpiliç'ten 40. Yıla Özel Anlamlı Destek
Şenpiliç'ten 40. Yıla Özel Anlamlı Destek Elif İşçi - Tarih: 2018-02-03 Saat: 10:48:14
Anasayfa Şirketler Şenpiliç'ten 40. Yıla Özel Anlamlı Destek

Türkiye'nin en büyük piliç üreticilerinden birisi olan Şenpiliç 40. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyor. Bu süreç içerisinde Osmaniye Kadirli bölgesinde büyük bir yatırım tesisi için 400 milyon liralık bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Türkiye’nin lider piliç üreticisi Şenpiliç’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kuracağı entegre tesisin temel atma töreni, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehir protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesi için yatırımların şart olduğunu vurgulayan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, “Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmak. Şenpiliç’in 40. Yılında 400 milyon TL’lik yatırımla kuracağımız yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 2018 yılında Şenpiliç’in 40. kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak, “40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. Yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin 2017’de sergilediği önemli büyüme performansının sürdürülebilmesi için de yatırımların artması şart!” dedi.

Şenpiliç Kadirli Tesisi, 200 Kilometre Yarıçaplı Bir Ekosistem Yaratacak

Şenpiliç, Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450.000 adet kesim kapasiteli bir Kesimhane ile yıllık 579.500 ton üretim kapasiteli bir Yem Fabrikası kuracak. Bunu önümüzdeki dönemde Kuluçkahane ve Damızlık çiftlikleri izleyecek. Entegre tesisin bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Şenpiliç’in Kadirli’de 400 milyon TL tutarında yatırımla kuracağı entegre tesis, 200 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratacak. Çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacak. Toplam 3.500 kişiye istihdam sağlanacak. Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor. Şenpiliç bu yönüyle hükümetin başlattığı istihdam seferberliğine de anlamlı bir katkı yapıyor.

1978 yılında dönemin mütevazı şartlarında kurulan Şenpiliç, bugün 320 bin tonluk piliç eti kapasitesi, 1,8 milyar TL’yi aşan cirosu ve yüzde 15 pazar payıyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç üreticisi konumunda bulunuyor.

 
şenoiliç ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!