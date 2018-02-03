Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı harekete geçti. Geçiş ücretlerindeki Katma Değer Vergisi oranında yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Düştü

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine yapılan son zam tüneli kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu. Ücretlerin çok yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, farklı alternatiflere yöneleceklerini ifade etti. Sosyal, yazılı ve görsel medya üzerinden gelen tepkilere hükümet sessiz kalmadı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı konuyla ilgili bazı düzenlemeler yapacağını duyurdu. Açıklama ise Bakan Ahmet Arslan tarafından yapıldı. Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde Katma Değer Vergisi gelirinden feragat edeceklerini, şu anda yüzde 18 oranında uygulanan KDV’nin yüzde 8’e çekileceğini ifade etti. Bakan Arslan bu açıklamayı birkaç gün önce yapmıştı. Ve beklenen düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

KDV İndirimi Bakanlar Kurulu Tarafından Alındı

Söz konusu düzenleme “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlığı altında yapıldı. Buna göre Bakanlar Kurulu Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde uygulanmakta olan yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirme kararı aldı.

Otomobillerin Geçiş Ücreti 19 Lira 20 Kuruşa Düştü

KDV indirimi ardından Avrasya Tünelini kullanacak olan otomobiller 21 lira yerine 19 lira 20 kuruşluk geçiş ücreti ödeyecek. Minibüslerse 28 lira 80 kuruşluk ödeme yapacak. Minibüsler KDV indirimi öncesinde tünel geçişi için 31 lira 50 kuruşluk ödeme yapmaktaydı.

Tüneli kullanan vatandaşlar KDV indiriminden memnun olduklarını, fakat ücretlerin yine de çok yüksek olduğundan şikayet etti.