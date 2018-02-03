Şişecam Topluluğu İtalya’da ikinci düzcam üretim tesisini satın almak üzere teklif verdi

Şişecam Topluluğu yeni yatırımlarının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumundaki Topluluk, İtalya’da Sangalli Porto Nogaro’dan sonra ikinci düzcam tesisine sahip olmak amacıyla Sangalli Grubu’nun ülkenin güneyinde yer alan Sangalli Manfredonia tesisi için teklif verdi. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini yaklaşık 85 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Manfredonia tesisinin Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Kasım 2016’da bünyemize kattığımız Porto Nogaro’daki tesis, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Sangalli Manfredonia tesisini satın almamız durumunda, İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katlarken, Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Halen İtalya’daki en büyük Türk yatırımcısı olan Topluluğumuz, değinilen satın almanın gerçekleşmesi durumunda bu alandaki liderliğini de geliştirirken, düzcam alanında da İtalya’nın en büyük iki üreticisinden biri haline gelecektir” dedi.

03.02.2018 – Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam Topluluğu, yeni yatırımlarının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumundaki Topluluk, İtalya’da Sangalli Porto Nogaro’dan sonra ikinci düzcam tesisine sahip olmak için harekete geçti.

Şişecam Topluluğu bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii A.Ş., İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olmaya yönelik teklif verdi. İhale sürecinin de önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 Milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 Milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 Milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini yaklaşık 85 Milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “düzcam”, “cam ev eşyası”, “cam ambalaj” ve “kimyasallar” olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Stratejik hedeflerimize sadece organik büyümeyle ulaşılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle özellikle yurt dışında inorganik büyümeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz. İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Manfredonia tesisi için verdiğimiz teklif de bu proaktif ve özenli çalışmaların bir sonucudur” diye konuştu.

“İtalya’daki Kapasiteyi İkiye Katlarken, Avrupa’daki Liderliğimizi Pekiştirmiş Olacağız”

Şişecam Topluluğu’nun bugün yurt dışında 12 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Ahmet Kırman, şunları söyledi: “İtalya’da krom bileşikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. 2016 yılında Sangalli Porto Nogaro ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma işlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Manfredonia tesisinin de Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Sangalli Manfredonia tesisini satın almamız durumunda, İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katlarken, Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Halen İtalya’daki en büyük Türk yatırımcısı olan Topluluğumuz, değinilen satın almanın gerçekleşmesi durumunda bu alandaki liderliğini de geliştirirken, düzcam alanında da İtalya’nın en büyük iki üreticisinden biri haline gelecektir.”

Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Sangalli Manfredonia tesisinde lamine ve kaplama hatlarının da bulunduğuna dikkat çeken Kırman, “İtalya’daki düzcam operasyonumuzda oluşan yetkinlik, Manfredonia tesisinin alınması durumunda artarak devam edecektir. Söz konusu hatlar sayesinde ürün gamımızı daha da genişletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.