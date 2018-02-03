CNR İMOB Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü
Advert Advert Advert


CNR İMOB Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü


CNR İMOB Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü
CNR İMOB Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü Elif İşçi - Tarih: 2018-02-03 Saat: 11:46:42
Anasayfa Şirketler CNR İMOB Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü

Geçtiğimiz günlerde 14. kez düzenlenen CNR İMOB fuarında katılımın son derece yoğun olması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerin ardından fuara katılımın bir önceki yıllara göre arttığı ve 190 bin kişinin geldiği tespit edildi.

CNR EXPO’da gerçekleştirilen 14’üncü Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda CNR İMOB) ziyaretçi rekoru kırıldı. Fuarın yabancı ziyaretçisinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 artış oldu.

Sektörün ihracatına önemli oranda katkı sunan CNR İMOB’u 63 bin 655’i yabancı, 126 bin 279’u yerli olmak üzere toplam 189 bin 934 kişi ziyaret etti.

Dünyanın en büyük iki mobilya fuarından biri olan 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (CNR İMOB) ziyaretçi rekoru kırıldı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, 600 firma 1000’in üzerinde markasını ziyaretçilerle buluşturdu. Firmaların sergilediği modern, klasik, eskitme mobilya ile yatak, aksesuar, sandalye gibi ürün gurupları, alıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yabancı Ziyaretçi Sayısında Yüzde 50 Artış
Aralarında Almanya, İtalya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya’nın da olduğu, 120’ye yakın ülkeden yabancı alım heyetinin geldiği CNR İMOB Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı 63 bin 655’i yabancı, 126 bin 279’u yerli olmak üzere toplam 189 bin 934 kişi ziyaret etti. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış yaşandı. Böylece 14’üncü CNR İMOB Fuarı’nda ziyaretçi sayısı açısından en yüksek rakama ulaşıldı. 
CNR EXPO Yeşilköy’de 6 gün boyunca açık kalan fuarda, sektör temsilcileri, özellikle yabancı alıcılar ile yeni iş bağlantıları kurarak ihracat oranlarını da artırdı.

 
cnr imob ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!