Dünya fındık ihtiyacının büyük bölümü tek başına karşılayan Türkiye, 2017 yılında 1 milyar 865 milyon dolarlık fındık ihraç etti. Bu rakamın yüzde 45’lük bölümünü ise Trabzon karşıladı. Kentin fındık ihracatına verdiği destek 831 milyon doların üzerinde oldu.

Trabzon Fındık İhracatının Yüzde 45’ini Tek Başına Yaptı

Fındık cenneti olarak bilinen Türkiye geçen yıl ihracatta başarılı bir yıl geçirdi. Fındık ihracatı hakkında yazılı bir açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2017 yılında ihraç edilen fındıktan elde edilen gelirin 1 milyar 865 milyon 996 bin 735 dolar olduğunun altını çizdi. Dış satıma konu olan fındığın 269 bin 764 ton olduğunu söyledi. Fındık ihracatında önemli kentler arasında yer alan Trabzon’un toplamdan aldığı payın yüzde 45 olduğunu ifade ederek, “Trabzon kenti 2017 yılında 117 bin 309 tonluk fındığı yurtdışına sattı. İhracattan elde edilen gelir 31 milyon 692 bin 617 doları buldu. Bu rakam fındık ihracatında Türkiye şampiyonunun Trabzon olduğunu gösterdi” dedi.

Birlik Başkanı yazılı açıklamasında fındık ihracatçısı firmaların Trabzon kentinde yoğun bir mesai harcadığını belirterek, “Ferrero Fındık İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi sektörel birinciliği aldı. Trabzon merkezli olarak faaliyet gösteren firma fındık ihracat toplamının yüzde 32 gibi yüksek bir bölümünü tek başına yaptı. Kentten yapılan dış satım 100’den fazla ülkeyi kapsadı” ifadelerini kullandı. Trabzon’un fındıkta marka şehirler, arasına girdiğine işaret ederek ihracatta Türkiye lideri olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

2017 yılında fındık ihracatının yoğun olarak yapıldığı kentler arasında İstanbul listenin ikincisi oldu. Bunu sırasıyla Ordu, Giresun ve İzmir Takip etti.