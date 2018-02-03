Agroexpo Fuarı’na Alım Heyeti dopingi. Türk Tarım Sektörünün en büyük ve en önemli buluşma noktası olan ve Türk üreticileri ile dünya pazarları arasında köprü görevi gören 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) “Alım Heyeti Organizasyonu” düzenledi.

Azerbaycan, Karadağ, Kazakistan, Bulgaristan, Kamerun, Moldova ve Yunanistan’dan 50 firma “Alım Heyeti Organizasyonu” kapsamında Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 50 civarında Türk firması ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında lider konumda olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, 2017 yılında EİB üyelerinin 4 milyar 24 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ettiğini hedeflerinin bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydetti.

Alım Heyetine Katılan Ülkelere İhracatımız Yüzde 42 Arttı

Fuarların ticari bağlantıların kurulmasına çok elverişli bir zemin hazırladığı bilgisini veren Tarakçıoğlu, “Agroexpo Fuarı, bu yıl Ekonomi Bakanlığı’nın destek verdiği fuarlar kapsamına alındı. Bu destek Agroexpo için itici güç olacak ve fuar önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Bu yıl, 110 bin metrekare alanda 60 ülkeden 850 katılımcı bu fuara katılıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediğimiz 2018 yılının ilk “Alım Heyeti Organizasyonu”nda firmalarımız verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu organizasyonun meyvelerini önümüzdeki süreçte toplayacağız. Bu 7 ülkeye EİB’den yapılan ihracat 2017 yılında yüzde 42 artış göstererek 462 milyon dolara yükseldi. Kısa vadede bu ülkelere 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel var” şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Ege İhracatçılar Birliği’nin organizasyonu ile düzenlenen “Alım Heyeti Organizasyonu”na katılan Azerbaycan, Karadağ, Kazakistan, Bulgaristan, Kamerun, Moldova ve Yunanistan’a Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı ihracatı 326 milyon dolar seviyesinde iken, 2017 yılında bu rakam yüzde 42’lik artışla 462 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat yapılan ülke ise; 210 milyon dolar ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 159 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan takip ederken, EİB’li ihracatçılar, Azerbaycan’a 56 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kazakistan ise; 24 milyon dolarlık ihracatla bu ülkeleri izledi

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen, “Alım Heyeti Organizasyonu”na katılan firmalar, ikili iş görüşmeleri dışında firmaları da ziyaret etti.