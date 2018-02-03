Turizm sektörüne bir destekte bankacılık sektöründen geldi. Sektör geçen sene turizme 65 milyar liranın üzerinden nakit kredi kullandırdı. Nakit kredi kullanımında lider kent İstanbul oldu.

Yıllık Artış Yüzde 14,2 Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kayıtları incelendiğinde, bankacılık sektörünün geçen sene turizme sağladığı kredi hacmi 65 milyar 98 milyon liraya yükseldi. Bir önceki yılın verileri ise sektöre verilen kredinin 56 milyar 997 milyon lira olduğunu kayıt altına almıştı. Bu rakamlar nakit kredi olarak turizme aktarılırken, iki sene arasındaki artış yüzde 14,2’lik artışa işaret etti. Türk bankacılık sektörünün, turizm alanına verdiği destek sadece nakit kredilerle sınırlı kalmadı. Sektör bunun yanında kullandırılan gayri nakdi kredi hacmini 5 milyar 500 milyon liraya kadar çıkardı.

Turizm Kredisinde Lider Kent İstanbul

Bankaların geçen yıl turizme kullandırdığı krediler il bazlı incelendiğinde, en fazla krediyi İstanbul’un kullandığı belirlendi. Buna göre bankalar 2017 yılında İstanbullu turizmciye 25 milyar 919 milyon liralık kredi verdi. En fazla kredi kullanan ikinci kentse Antalya olarak belirlendi. Antalya’ya sağlanan kredi toplamı 20 milyar 199 milyon lirayı buldu. Bunu Ankara takip etti. Kentin kullandığı kredi 4 milyar 674 milyon liraya işaret etti. İlk beş kent arasında Muğla ve Aydın’da yer aldı. Bankacılık sektörü turizmde kullanılması için Muğla’ya 2 milyar 864 milyon liralık kredi açtı. Aydın ise toplamı 1 milyar 198 milyon lirayı bulan miktarda kredi kullandı.

Kocaeli Kredi Kullanımını Yüzde 597 Artırdı

Turizmciler geçen sene yeni yatırımlar yaparak turist sayısını artırmayı hedefledi. Bu nedenle nakite olan ihtiyaç bazı kentlerde ciddi oranda arttı. Bu kapsamda Kocaeli ilinde kullanılan kredi miktarının bir önceki yıla göre yüzde 497,5 gibi yüksek bir oranda arttığı dikkatlerden kaçmadı. Kentin yıl boyunca kullandığı kredi toplamı 1 milyar 101 milyon lira seviyesine kadar tırmandı. Hakkari’de turizm kredisinde kullanımı yüzde 250,3 oranında artırdı. Bunu Adıyaman ve Kilis takip etti.