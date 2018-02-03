Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye geçen sene elektrik üretimine hız verdi, ithalatı büyük ölçüde azalttı. İthal elektrik faturasındaki gerileme yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Elektrik Üretiminde Yerli Kaynak Kullanımı İthalatı Yüzde 60 Azalttı

Türkiye yerli enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık verdiği bir seneyi geride bıraktı. Bu kapsamda özellikle doğa dostu enerji üretimine hız verildi. Gelişmeler ve yeni projeler elektrik üretim rakamlarına olumsu yansıdı.

Geçen yılın dış ticaret verileri dikkate alındığında Türkiye ithal elektriğe yüzde 60 daha az ödeme yaptı. 2017 yılının ithal elektrik faturası azalış ardından 85 milyon 501 bin 108 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş ülke ekonomisine olumlu yansıdı.

O Ülkelerden Yapılan Elektrik ithalatı Yüzde 622ye Yakın Azaldı

2016 ile 2017 yıllarının kayıtlarına göre Türkiye 2016 yılında aralarında Yunanistan, Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin olduğu 4 ülkeden toplamda 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaatlik elektrik ithal etti. Bu rakam geçen sene yüzde 61,8’i bulan oranda azaldı. Azalış 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaate denk geldi.

İthal Elektrik Faturası 85,5 Milyon Dolar Oldu

İthal elektriğe geçen sene 85 milyon 501 bin 108 dolar harcayan Türkiye, bir önceki yılda ise ithalata 213 milyon 614 bin 469 dolarlık kaynak ayırmıştı. Her iki sene karşılaştırıldığında elektriğe ayrılan kaynağın yüzde 60 oranında gerilediği görüldü.

Elektrik İthalatı Ocak Ayında Zirveyi Gördü

Geçen senenin kayıtlarına göre elektrik ithalatı yıl içerisinde en çok Ocak ayında alındı. Bu ayda ithal elektriğe 25 milyon 880 bin dolar harcandı. En fazla elektrik ithalatıysa başta Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerden yapıldı. Söz konusu 3 ülkeden alına elektrik miktarı ise 406 milyon 466 bin kilovatsaati buldu.

Türkiye 2017 yılında en çok elektriği komşusu olan Bulgaristan’dan aldı. Bunu Azerbaycan ve Gürcistan takip etti. İlk beş arasında İran ve Yunanistan’da boy gösterdi. İthal elektrikte Türkiye’nin ilk adresi olan Bulgaristan’dan alınan elektrik 743 milyon 197 bin kilovatsaat olarak kaydedildi.