Dizel Otomobil Kullanımı 2017'de Yüzde 33 Arttı
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Dizel Otomobil Kullanımı 2017'de Yüzde 33 Arttı


Dizel Otomobil Kullanımı 2017'de Yüzde 33 Arttı
Dizel Otomobil Kullanımı 2017'de Yüzde 33 Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 13:36:24
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Dizel otomobillerin yurt içinde trafiğe kayıtlı araçlar arasındaki payı, 2016 senesinde yüzde 33.6 oranındayken 2017 senesinde yüzde 35.4'e yükseldi.

Dizel otomobillerin yurt içinde trafiğe kayıtlı araçlar arasındaki payı, 2016 senesinde yüzde 33.6 oranındayken 2017 senesinde yüzde 35.4'e yükseldi. Dizel otomobillerin sayısı geçen sene 4 milyon 256 bin 305’e ulaştı. oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler kapsamında, trafiğe kayıtlı araç sayısı 2017 senesi sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54'lük bölümü otomobillerden oluşmaktaydı.

Otomobiller içinde benzinli modellerin oranı 2017 senesi itibarıyla yüzde 25.9 olarak belirlendi. Bu oran 2016 senesinde yüzde 26.8 oranındaydı. Benzinli otomobillerin sayısı 2016 senesinde 3 milyon 31 bin 744 adetken 2017 senesi sonu itibarıyla 3 milyon 120 bin 407’e yükseldi. LPG'li otomobillerin sayısı aynı süreçte 4 milyon 439 bin 631'den 4 milyon 616 bin 842'ye ulaştı. Buna rağmen bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 39.2'den yüzde 38.4'e düştü. Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki düşüşe rağmen, dizel araçların sayısı ve oranı arttı.

Dizel Ve LPG'li Otomobiller Arasındaki Fark Kapanıyor

Dizel araçların 2016 senesi sonunda yüzde 33.6 olan payı, geçen sene sonu itibarıyla yüzde 35.4'e yükseldi. 2016 senesinde trafikte 3 milyon 803 bin 772 dizel araç varken geçen sene sonunda bu rakam 4 milyon 256 bin 305'e yükseldi. Benzinli otomobilleri sayı bakımından 2014 senesinde arkasında bırakan dizel otomobiller ve LPG'li otomobiller arasındaki fark kapanmaya başladı.

 
Otomotiv Dizel Benzinli TÜİK LPG
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