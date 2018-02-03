Ocak Ayında Yatırımcısına En Çok Trabzonspor Kazandırdı
Advert Advert Advert


Ocak Ayında Yatırımcısına En Çok Trabzonspor Kazandırdı


Ocak Ayında Yatırımcısına En Çok Trabzonspor Kazandırdı
Ocak Ayında Yatırımcısına En Çok Trabzonspor Kazandırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 14:11:17
Anasayfa Borsa&Finans Ocak Ayında Yatırımcısına En Çok Trabzonspor Kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan spor şirketleri içinde 2018 senesinin ilk ayını yüzde 3.64 oranında değer artışıyla sonlandıran Trabzonspor, yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan spor şirketleri içinde 2018 senesinin ilk ayını yüzde 3.64 oranında değer artışıyla sonlandıran Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Borsa İstanbul’un elde ettiği veriler kapsamında, spor endeksi Ocak ayında yüzde 0.88 oranında değer kaybı yaşadı. Trabzonspor hisse senetleri, aynı süreçte yüzde 3.64 oranında yükseldi ve Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisse senetleri ise Ocak ayında yüzde 0.32 oranında arttı. Ekonomistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine geri dönmesinden sonra Galatasaray'ın yeşil sahalardaki performansının iyiye gittiğini ve Ocak ayında borsada da yatırımcısına kazandırdığına işaret etti.

Fenerbahçe Bu Seneye Kötü Başladı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri Ocak ayında değer kaybetti. Fenerbahçe'nin hisseleri bu süreçte yüzde 2.22 oranında değer kaybetti. Bu verilere göre Fenerbahçe Ocak ayında yatırımcısını en çok zarara uğratan spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de yüzde 1.47 oranında geriledi.

Ocak ayında yatırımcısına en az kaybettiren Beşiktaş hisseleri geçen seneyi yüzde 2.25 oranında değer artışıyla sonlandırmıştı. Beşiktaş, aynı süreçte yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi olmuştu. Halka açık 4 spor şirketi içinde en çok piyasa değerine sahip olan spor takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe, 2018 Ocak ayını 972 milyon 660 bin lira ile sonlandırdı. Fenerbahçe'yi 967 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş, 673 milyon 920 bin lira ile Galatasaray ve 228 milyon lira ile Trabzonspor seyretti.

 
Trabzonspor Fenerbahçe Fatih Terim Borsa İstanbul Galatasaray Beşiktaş
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MTV Ödemelerinde Adalet Sağlanacak
MTV Ödemelerinde Adalet Sağlanacak
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları