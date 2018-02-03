Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan spor şirketleri içinde 2018 senesinin ilk ayını yüzde 3.64 oranında değer artışıyla sonlandıran Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Borsa İstanbul’un elde ettiği veriler kapsamında, spor endeksi Ocak ayında yüzde 0.88 oranında değer kaybı yaşadı. Trabzonspor hisse senetleri, aynı süreçte yüzde 3.64 oranında yükseldi ve Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisse senetleri ise Ocak ayında yüzde 0.32 oranında arttı. Ekonomistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine geri dönmesinden sonra Galatasaray'ın yeşil sahalardaki performansının iyiye gittiğini ve Ocak ayında borsada da yatırımcısına kazandırdığına işaret etti.

Fenerbahçe Bu Seneye Kötü Başladı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri Ocak ayında değer kaybetti. Fenerbahçe'nin hisseleri bu süreçte yüzde 2.22 oranında değer kaybetti. Bu verilere göre Fenerbahçe Ocak ayında yatırımcısını en çok zarara uğratan spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de yüzde 1.47 oranında geriledi.

Ocak ayında yatırımcısına en az kaybettiren Beşiktaş hisseleri geçen seneyi yüzde 2.25 oranında değer artışıyla sonlandırmıştı. Beşiktaş, aynı süreçte yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi olmuştu. Halka açık 4 spor şirketi içinde en çok piyasa değerine sahip olan spor takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe, 2018 Ocak ayını 972 milyon 660 bin lira ile sonlandırdı. Fenerbahçe'yi 967 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş, 673 milyon 920 bin lira ile Galatasaray ve 228 milyon lira ile Trabzonspor seyretti.