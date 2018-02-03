Konuya yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'den açıklandı. Bu karar kapsamında, Hatay ve Kilis ilçelerinde 20 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında terör olayları sebebiyle işleri ya da işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden oluşan borçlarını bir sene erteleyecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden oluşan borçları için, terör olayları sebebiyle işlerinin ya da işletmesinin zarar gördüğünü belirten ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazıyla, bankaya yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunanların, bir sene içinde doğacak ya da bankaya müracaat tarihi itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçları, taksit vadesinde belirtilen mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek şartıyla taksit vadesinden itibaren bir sene süreyle faizsiz olarak ertelenecek. Bununla alakalı olarak kredi itfa tablosu kapsamında kalan tüm taksitler de birer sene ertelenecek. Esnaf ve sanatkarlar, alakalı kamu idaresinden aldığı resmi yazı tarihinden itibaren iki ay içinde bankaya yazılı olarak başvuru yapabilecek.

Düşük Faizli Kredi Tahsis Edilebilir

Karara göre, borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara, talep etmeleri durumunda ilgili karar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi tahsis edilebilecek. Bakanlar Kurulu kararlarında ertelemeye uygun olan borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler sebebiyle başvuru süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi durumunda ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Buna ek olarak Hatay ve Kilis ile ilçelerinde hizmet veren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında terör olayları sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları da ertelemeye alınacak.