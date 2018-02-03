Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, minibüslerden tahsil edilen otobüs vergisinin sona ermesi için TBMM'ye verilen kanun teklifi önerisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Yapılan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde haksızlığın ortadan kalkacağına işaret eden Apaydın, düzenleme sayesinde her otomobil sahibinin ruhsatında ne yazıyorsa o aracın vergisini ödeyeceğini bildirdi. Bu konuyu örneklendirerek açıklayan Apaydın, 10 koltuğu olan araçların otomobil olarak sayılması gerekirken minibüs kabul edildiğini ve bu sayede 4 bin 300 liraya varan tutarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerekirken 888 lira vergi ödediğini anlattı. Bu araçların genellikle taksi ruhsatı olmayan korsan taksicilerin kullandığına dikkat çeken Apaydın, vergi mükellefi olan ruhsatlı minibüslerin ise bu durumun aksine cezalandırılarak otobüs vergisi ödediğini ifade etti. Minibüslerden alınan otobüs vergisi soruna çözüm getirildiğini belirten Apaydın, sorunun TBMM'ye sevk edildiğini ve yeni torba yasa kapsamına alınmasıyla adaletsiz uygulamadan vazgeçildiğini aktardı.

Vergi Mükellefiyeti Minibüs Görünürken Otobüs Vergisi Ödeniyor

Yapılan yeni düzenlemeyle motorlu taşıtlar vergisinde adaletli tahsilat yapılacağını dile getiren Apaydın, ruhsatında minibüs yazan aracın sigortasının minibüs olarak vergi ödediğini ve vergi mükellefiyetinin dahi minibüsçü olarak açıldığını belirtti. Buna karşın konu vergi ödeme aşamasına geldiğinde otobüs vergisi ödendiğini anlatan Apaydın, bu belirsizliğin esnafa izah edilemediğini ifade etti. Yeni düzenlemeyle bu haksız ve adil olmayan sistemin düzeleceğini belirten Apaydın, düzenlemede emeği geçen Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.