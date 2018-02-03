EPDK’nın yaptığı düzenlemeye göre son kaynak tedarik tarifesi, 2018 yılı için yıllık tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri büyük çaplı aboneleri kapsayacak. Büyük çaplı sanayici, elektrik tedariğinde artık ucuz elektrik tarifesinden yararlanamayacak. Yıllık 50 milyon kWh altı tüketimi olan sanayici avantajlı sanayi tarifesinden yararlanmaya devam edecek. Son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) 1 Nisan 2018’den itibaren geçerli olacak.

Son kaynak tarifesi değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Bu tarifeyle beraber yüksek ve düşük tüketimli tüketici sınıflar oluşmuş olacak. Yıllık tüketimi 50 milyon KWh ve üstü olanlar yüksek tüketimli tüketici sınıfında değerlendirilecek ve bu grup için sanayi tarifesi açıklanmayacak.

Enerji piyasasının liberalleşmesi noktasında atılan önemli bir adım olan SKTT, piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenecek. Yüksek tüketim grubuna dahil olan tüketiciler enerji ihtiyaçlarını ikili anlaşmalarla karşılayamadıkları takdirde son kaynak tarifesine kalıp yüksek marjlı fiyatlardan tedariklerini gerçekleştirmek durumunda kalacaklar.” dedi. Özdal, yüksek tüketimli sanayicilerin tarifeden almak isterse spot piyasanın ve YEKDEM maliyet toplamlarının 12,8% üzerinde maliyetlere maruz kalacaklarını bu nedenle hem spot piyasa riskine maruz kalırken hem de pahalı elektrik almış olacaklarını vurguladı.

SKTT ile tüketicilerin büyük kısmının serbest piyasa koşullarında tedarik gerçekleştirecekleri ve rekabetçi bir pazara geçişin teşvik edildiği bir dönem başlıyor ve yaklaşık olarak 270 adet tüketicinin serbest piyasaya geçmesi bekleniyor. Bunların etkisiyle tezgahüstü vadeli piyasalarda 2018 güç kaynağı sözleşmeleri, SKTT’nin kabul edilmesi ile, 1,6 lira/MWh daha yüksek olan 194,1 TL/MWh fiyatından; gün itibarı ile Şubat 192 TL/MWh, Mart 187 TL/MWh ,8 Nisan 188,5 TL/MWh fiyatından; 2018 ikinci çeyrek 189 TL/MWh , üçüncü çeyrek 201 TL/MWh , dördüncü çeyrek ise 199,5 TL/MWh fiyatından işlem görmesi bekleniyor.

SKTT hakkında açıklamalar yapan Ceren Özdal aynı zamanda Enexion olarak bu süreçte iş ortaklarına verdikleri destekten de bahsetti: “Son kaynak tedarik tarifesinin yürürlüğe girmesi ile beraber sektörün doğası gereği sürecin profesyonel ekipler tarafından yönetilmesi firmaların avantajı ile sonuçlanacaktır. Bu noktada Enexion olarak baştan sona tüm süreç boyunca müşteriyle bilgi birikimimizi paylaşarak, sistemin kurulmasını sağlıyor ve işleyişini de garanti ediyoruz. İş ortaklarımıza verdiğimiz desteklerle piyasalarda %10-15 maliyet avantajı ve en önemlisi fiyat öngörülebilirliği ve güvenliği sağlıyoruz. İş ortaklarımıza değer katan en önemli adımlarımızdan biri de kendilerine düzenli piyasa takibi, tedarik desteği ve raporlaması konusunda kapsamlı bir risk hizmeti sunuyor oluşumuz. Enerji tedarik sürecini bizimle yürüten iş ortaklarımız günün sonunda toptan piyasa avantajlarını güvenli bir şekilde kullanarak tedarik gerçekleştiriyorlar” dedi.