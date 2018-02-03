E-Ticarete Destek Artıyor! 16 Siteye Üyelik Desteği
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E-Ticarete Destek Artıyor! 16 Siteye Üyelik Desteği


E-Ticarete Destek Artıyor! 16 Siteye Üyelik Desteği
E-Ticarete Destek Artıyor! 16 Siteye Üyelik Desteği Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 15:01:18
Anasayfa İthalat&İhracat E-Ticarete Destek Artıyor! 16 Siteye Üyelik Desteği

Ekonomi Bakanlığı tarafından "Alibaba.com Desteği" olarak belirtilen ve iş dünyasının E-Ticaret sitelerine üye olması için başlatılan destek uygulaması, bu sene 16 siteyi kapsayıcı olacak.

Bakanlığın, daha çok şirketi ihracatçı konumuna yükseltmek için başlattığı E-Ticaret sitelerine toplu üyelik desteği bu sene de devam edecek. Program dahilinde 2018 senesi için 16 yerli ve yabancı E-Ticaret sitesi Bakanlık tarafından kabul edildi. Listede, Türkiye'ye ek olarak Güney Kore, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan ve İsviçre merkezli siteler de bulunuyor.

Bütün sektörlere hizmet sunan E-Ticaret sitelerinin yanı sıra yalnızca kimya, makine, çelik, orman ve doğal taş sektöründe hizmet veren siteleri de kapsama dahil etme kararı alan Bakanlığın onay verdiği siteler, bysharing.com, chemorbis.com, globalpiyasa.com, makinecim.com, steelorbis.com, tradeatlas.com, turkishbusinessplatform.com, turkishexporter.net, alibaba.com, ec21.com, europages.com, fordaq.com, kompass.com, stonecontact.com, tradekey.com, zoodel.com olarak belirlendi.

Destek kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), sektörel dernekler, işveren sendikaları gibi iş birliği kuruluşları, üyelerini, Bakanlık tarafından ön onay verilen E-Ticaret platformlarına toplu üye yapabilecek.

Maliyetlerin Yüzde 80'i Hibe Olarak Geri Verilecek

Bu kuruluşlar, üyeliğin neden olduğu ödemenin yüzde 80'lik bölümünü hibe olarak geri alacak. Her bir firma için iş birliği kuruluşlarına E-Ticaret sitesi başına senelik en fazla 2 bin dolar destek verilecek. Her kuruluş destek kapsamında en fazla 5 E-Ticaret sitesi için proje başvurusu yapabilecek. Toplu üyelik başvurularının değerlendirilmesi için her projede en az 250 firmanın sitelere toplu üye yapılması gerekecek. Firmalar, aynı site için en fazla 3 sene destekten faydalanacak. Şimdiye kadar destek programına, TİM, OSTİM OSB, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası katılımda bulundu. Bakanlık, 2017 senesi sonu için 10 bin ihracatçıyı E-Ticaret sitelerine üye yapmayı hedefliyordu,  11 bin 600 üye sayısına ulaşıldı.

 
TOBB DEİK TİM E-Ticaret Alibaba.com
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