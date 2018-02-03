Türkiye’nin Beyaz Et İhracatı 1 Milyar Dolara Ulaştı
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Türkiye’nin Beyaz Et İhracatı 1 Milyar Dolara Ulaştı


Türkiye’nin Beyaz Et İhracatı 1 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye’nin Beyaz Et İhracatı 1 Milyar Dolara Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 15:18:01
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye’nin Beyaz Et İhracatı 1 Milyar Dolara Ulaştı

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin temel atma töreni esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2017 senesinde beyaz et ihracatının 2016 senesine kıyasla yüzde 48 oranında arttığının bilgisini verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin temel atma törenine katılımda bulunan Zeybekci, törende beyaz et sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, dünya üzerinde çoğu alanda birinci olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 senesinde beyaz et ihracatının 2016 senesine kıyasla yüzde 48 oranında arttığının bilgisini verdi. Zeybekci, bu artışların Türkiye’de görüldüğünü fakat yurt dışında da bu başarıya ulaşılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Zeybekci, 7 bin 200 dönüm organize sanayi bölgesine ek olarak yeni alanlara da yatırım yapılmasını planladıklarını aktardı. Tüm bölgelerin müşterisinin ve yatırımcısının hazır olduğuna dikkat çeken Zeybekci, Osmaniye'nin 2002 senesinde gerçekleştirdiği ihracatın 700 bin dolar seviyesinde olduğunu anımsatarak, bugün bu rakamın 1 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Yapılan Yatırımlarla Bölge Canlanacak

2018 senesinin firmanın 40'ıncı kuruluş senesi olduğunu belirten Şenpiliç kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 40 sene içinde atılan adımların Türkiye ekonomisine de fayda sağladığını vurguladı. 40'ıncı senelerinde Şenpiliç'in ilk üretime başladığı Sakarya'dan sonra ilk defa başka bir şehirde temel attıklarını dile getiren Gürdamar, yeni yatırımlar yapmanın ve yapılan bu yatırımla bölgeye canlılık kazandırmanın kendileri için bir sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gürdamar, Türkiye ekonomisinin 2017 senesinde elde ettiği büyüme başarısının devamlılığının sağlanması için yatırımların önemine işaret etti.

 
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