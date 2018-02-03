ExxonMobil'in yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, şirketin geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde elde gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 66.52 milyar dolara ulaştı. ExxonMobil, 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 56.4 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin 2016 senesinin Ekim- Aralık dönemleri arasında elde ettiği net karı 1.68 milyar dolar olarak belirlenirken, 2017 senesinin aynı döneminde bu tutar 8.38 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı ise aynı süreçte 0.41 dolardan 1.97 dolara yükseldi.

Bilançonun İyi Gelmesine Karşın Borsada Değer Kaybetti

Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren W. Woods, şirketin 5 sene içinde ABD'de 50 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. ExxonMobil'in pozitif gelen bilançosuna karşın, New York Borsasında işlem görmekte olan hisse senetleri bugün yüzde 6 oranında değer kaybı yaşayarak 83.72 dolara kadar düştü.

Chevron'un yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, şirketin geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde elde ettiği gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 19.4 oranında artış gösterdi ve 37.62 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 31.5 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin 2016 senesinin Ekim- Aralık dönemleri arasında elde ettiği net kar 415 milyon dolar seviyesindeyken, 2017 senesinin aynı döneminde karı 3.1 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı aynı süreçte 0.22 dolardan 1.64 dolara yükseldi.

Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Chevron Üst Yöneticisi Michael Wirth, şriketin sermaye harcamalarını azaltarak ve maliyetleri düşürerek geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde nakit akışı sağlandığını belirtti.