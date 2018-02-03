ABD’li Enerji Şirketleri Bilançolarını Açıkladı
Advert Advert Advert


ABD’li Enerji Şirketleri Bilançolarını Açıkladı


ABD’li Enerji Şirketleri Bilançolarını Açıkladı
ABD’li Enerji Şirketleri Bilançolarını Açıkladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 15:32:51
Anasayfa Şirketler ABD’li Enerji Şirketleri Bilançolarını Açıkladı

ABD'nin söz sahibi enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron, 2017 senesinin dördüncü çeyrek dönemine yönelik bilançolarını bildirdi.

ExxonMobil'in yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, şirketin geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde elde gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 66.52 milyar dolara ulaştı. ExxonMobil, 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 56.4 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin 2016 senesinin Ekim- Aralık dönemleri arasında elde ettiği net karı 1.68 milyar dolar olarak belirlenirken, 2017 senesinin aynı döneminde bu tutar 8.38 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı ise aynı süreçte 0.41 dolardan 1.97 dolara yükseldi.

Bilançonun İyi Gelmesine Karşın Borsada Değer Kaybetti

Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren W. Woods, şirketin 5 sene içinde ABD'de 50 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. ExxonMobil'in pozitif gelen bilançosuna karşın, New York Borsasında işlem görmekte olan hisse senetleri bugün yüzde 6 oranında değer kaybı yaşayarak 83.72 dolara kadar düştü.

Chevron'un yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, şirketin geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde elde ettiği gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 19.4 oranında artış gösterdi ve 37.62 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 31.5 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin 2016 senesinin Ekim- Aralık dönemleri arasında elde ettiği net kar 415 milyon dolar seviyesindeyken, 2017 senesinin aynı döneminde karı 3.1 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı aynı süreçte 0.22 dolardan 1.64 dolara yükseldi.

 Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Chevron Üst Yöneticisi Michael Wirth, şriketin sermaye harcamalarını azaltarak ve maliyetleri düşürerek geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde nakit akışı sağlandığını belirtti.

 
Chevron ExxonMobil Michael Wirth Darren W. Woods ABD Enerji
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MTV Ödemelerinde Adalet Sağlanacak
MTV Ödemelerinde Adalet Sağlanacak
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları
03.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları