FED Daraltıcı Para Politikasını Kademeli Olarak Uygulamalı
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FED Daraltıcı Para Politikasını Kademeli Olarak Uygulamalı


FED Daraltıcı Para Politikasını Kademeli Olarak Uygulamalı
FED Daraltıcı Para Politikasını Kademeli Olarak Uygulamalı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 15:47:31
Anasayfa Bankalar FED Daraltıcı Para Politikasını Kademeli Olarak Uygulamalı

ABD Merkez Bankası (FED) San Francisco Başkanı John Williams, merkez bankasının aşamalı daraltıcı para politikasına sadık kalmasının gerekliliğine işaret etti.

Merkez bankasının aşamalı daraltıcı para politikasına sadık kalmasının gerekliliğine işaret eden ABD Merkez Bankası (FED) San Francisco Başkanı John Williams’ın bu açıklaması, ABD Borsalarının Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artırım kararı alacağına yönelik endişelerle son 2 senenin en kötü haftasını yaşadıktan sonra geldi. San Francisco’da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Fed San Francisco Başkanı John Williams, Fed’in tedbirli duruşunu, Amerikan ekonomisinin son dönemdeki başarılı büyüme performansına karşın korumasından tarafa olduğunu dile getirdi. Bu seneye yönelik büyüme beklentilerini yukarı çektiğini belirten Williams, buna karşın temelinde farklı bir strateji uygulamaya geçecek ekonomi öngörmediğini aktardı. Williams, Fed’in faiz oranını beklenenden daha hızlı arttırmasının ekonomik gelişmeleri yolundan çıkarabileceğine dikkat çekti.

Enflasyon Verileri Yüksek Gelecek

Buna ek olarak elde edilen son enflasyon verilerinin olumlu olduğunu ifade eden Williams, enflasyonun bu sene ve 2019 senesinde yükselmeye devam edeceği öngörüsünü dile getirdi. Bu sene Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nde oy hakkına sahip olan Williams, ekonomik büyüme ve enflasyondaki olumlu gelişmelerin bir süre takip edilmesinin gerekliliğine işaret ederek, aşamalı sıkılaştırma para politikası planına sadık kalınması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Fed’in parasal sıkılaştırmayı aşamalı olarak yapması yönündeki düşünceleri savunan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin bu sene yüzde 2.5 ila yüzde 2.75 aralığında büyüyeceğini öngördüğünü dile getirdi. İş yatırımlarının bu sene güçlü olmasını beklediğini aktaran Kaplan, işsizlik oranını bu sene yüzde 3 oranında düşeceğini öngördüğünü ifadelerine ekledi. Kaplan, 2018 senesine yönelik baz senaryosunun 3 oranı olduğunu belirtti.

 
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