“ Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Paketi”nin koordinasyonunu kendisinin yaptığına dikkat çeken Akdağ, tasarılardan birincisinin çoğu kanunda değişiklik yapan Plan Bütçe Komisyonuna sunulan kanun olduğunu aktardı. İş adamlarının, yatırımcıların işini kolaylaştıracak güzel maddeler eklendiğini ifade eden Akdağ, bürokrasiyi ciddi oranda azaltacak ve gereksiz maliyetleri düşürecek bir reform paketi sunulduğunu vurguladı. Buna ek olarak İcra İflas Kanunu'nu değiştirerek şirketlerin daha kötü duruma gelmeden kurtarma anlaşmasının yapılmasını sağlayacak ikinci tasarının da Adalet Bakanı tarafından Adalet Komisyonuna sunulduğunu bildiren Akdağ, bu konular üzerinde çalışma yürüttükleri esnada Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da çok başarılı bir başka paketi meclise sunduğunu belirtti. Bu paketlerin onaylanması halinde yatırımcıların yatırım yapmaya teşvik edileceğini belirten Akdap, meclise sunulan bu iki paketinde birbirini tamamlayıcı olduğuna dikkat çekti.

2018 Senesinde De Veriler Güçlü Büyümeye İşaret Ediyor

Büyük bir torba tasarı kanunun Cuma günü meclise sunulduğunu bildiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu paketin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi alanlarda ekonomiye ciddi oranda destekler sağlayan bir kanun tasarısı olduğunu vurguladı. Ağbal, yeni haftada Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun Tasarısı'nı Plan ve Bütçe Komisyonunda hızlı bir şekilde görüşmeye başlayacaklarını aktardı.

Türkiye’nin daima kendisini şaşırttığını ifade eden Ağbal, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere hükümetin uyguladığı doğru politikalar sayesinde ekonomide çok hızlı bir toparlanma olduğuna dikkat çekti. 2017 senesi sonu itibarıyla yüzde 7 oranında büyümeyi öngördüğünü aktaran Ağbal, 2018 senesinin ekonomik olarak olumlu geçeceğini düşündüğünü belirtti. Üretim, yatırım, ihracat ve ekonomi güven endekslerini incelediğinde 2018 senesinde Türkiye ekonomisinin başarılı bir sene olacağını düşündüğünü dile getiren Ağbal, çoğu öncü göstergelerin 2018 senesinde ekonomik büyümenin güçlü olacağını gösterdiğini ifade etti.