JPMorgan'ın ve Bank of America'nın, müşterilerinin kredi kartlarıyla Bitcoin alım işlemlerine yasak getirecekleri açıklandı. Amerika basınında yer bulan haber doğrultusunda dev banka JPMorgan'ın söz konusu yasağı bugün içerisinde başlatması öngörülürken, Bank of America'nın ise dünden itibaren yasağı uygulamaya aldığı bildirildi.

Yasağın başlamasıyla beraber çok sayıda kripto para borsasında kredi kartlarıyla gerçekleştirilen aktarımların bloke işlemlerinin başlayacağı belirtiliyor. Bank of America tarafından uygulanacak olan yasağın sadece kredi kartlarıyla sınırlı olacağı ifade edilirken, banka müşterilerinin ATM veya banka kartlarını kullanarak sanal para birimi Bitcoin almalarında herhangi bir engelin söz konusu olmadığına vurgu yaptı.

Kara Para Aklamaya Çözüm

Kara para aklama problemine çözüm getirebilmek amacıyla bu şekilde bir uygulamaya gittiği ifade edilen Bank of America'nın bu hamlesi doğrultusunda kredi çalan hırsızların da burada bulunan limitleri kullanarak sanal para birimi Bitcoin almasının engellenmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Bank of America yetkilileri aynı JPMorgan gibi, son zamanlarda artış gösteren kripto para yatırım çılgınlığının müşterilerini olumsuz şekilde etkilemesini istemediklerini bildiriyor. Özellikle sanal para birimi Bitcoin'i oldukça kısa bir zaman zarfında para katlama aracı olarak gören deneyimsiz yatırımcıların, karşılayabileceklerinden daha fazla miktarları kripto paralara yatırmasını engellemek isteyen bankalar, uyguladıkları bu hamle çerçevesinde müşterilerini bir nevi koruma altına almayı planlıyor.

Kredi Kartıyla Kripto Para İşlemlerinde Yüksek Komisyon

Bank of America'dan gelen bu hamleden önce ise ünlü kripto para borsası Coinbase tarafından gerçekleştirilen açıklamayla bankaların, kredi kartı kullanımıyla alınan kripto para alışverişlerinde oldukça ciddi komisyon alımı yaptığı ifade edilmişti.

Öte yandan dünya devi bankaların, hükümetlerin ve öncü kuruluşların gerek kendilerini gerekse müşterilerini koruyabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu bu uygulamaların, kripto para piyasasında gözlemlenen düşüşlerin ana sebeplerinden biri konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.