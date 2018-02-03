Ziraat Çay Bahçesi'nde basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklama kapsamında önemli bilgiler aktaran ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 senesinin sonu itibariyle toplam da 110 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak genelinde pazar oluşturabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Önümüzdeki hafta Irak pazarına giriş yapacaklarına ve bunun ardından Kuveyt'e yönelerek fuara katılım gösterip ihracatı arttırmak adına girişimde bulunacaklarına vurgu yapan Sütlüoğlu, Katar pazarı içerisinde var olduklarını, ÇAYKUR'u daha iyi yerlere getirebilmek adına çaba gösterdiklerini belirtti.

Özel Sektör ÇAYKUR'un Alımını İlk Defa Geçti

Geçtiğimiz sene içerisinde özel sektörün 746 bin ton, ÇAYKUR'un ise 525 bin ton alım yaptığını anımsatan Sütlüoğlu, ilk kez özel sektörün ÇAYKUR'dan fazla yaş çay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yine geçtiğimiz sene sonunda kuru çay stoğunun 112 bin ton seviyesinde bulunduğuna dikkatleri çeken Sütlüoğlu, bugün itibariyle 84 bin ton stokla yola devam ettiklerini bildirdi.

Toplam olarak 1 milyar 75 milyon TL ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sütlüoğlu, 2017 senesinin sonu itiariyle kuru çay satışının 106 bin ton seviyesinde bulunduğunu aktardı. Bayilerin stok yüklerini düşürebilmek adına bu sene bayilere satışlarda kısıtlamaya gittiklerini söyleyen Sütlüoğlu, yeni ürün olan soğuk çay Didi çerçevesinde 113.3 milyon litre satış gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ruhsat Yenileme Çalışmaları Sürüyor

İhracat kapsamında önemli pazarlara ulaştıklarından bahseden Sütlüoğlu, Avrupa genelinde 38, Afrika'da 37, Asya'da 15, Orta Doğu'ad 14 ve Amerika'da 6 pazar oluşturduklarını kaydetti. 2017 senesinde 163 milyon TL tutarında budama, 164 milyon TL tutarında ise destekleme bedeli ödemesi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sütlüoğlu, yaş çay bahçelerinde ruhsat yenileme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Sütlüoğlu, organik tarıma geçişle birlikte ortaya çıkacak ürün kaybı endişesinin yersiz olduğunu değinerek, aynı miktarlarda çay üretimi gerçekleştirebilecek potansiyellerinin olduğunu sözlerine ekledi.