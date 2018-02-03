Yemek Kartları Esnafları Sıkıntıya Sokuyor!
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Yemek Kartları Esnafları Sıkıntıya Sokuyor!


Yemek Kartları Esnafları Sıkıntıya Sokuyor!
Yemek Kartları Esnafları Sıkıntıya Sokuyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-03 Saat: 17:17:38
Anasayfa Eko Gündem Yemek Kartları Esnafları Sıkıntıya Sokuyor!

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı olan Mehmet Akgül, yaptığı açıklamada yemek kartlarından dolayı esnafların büyük sıkıntı çektiğini bildirdi.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı olarak görev yapan Mehmet Akgül, gerçekleştirdiği açıklamada yemek kartlarıyla ilgili yaşanılan problemlere dikkat çekti. 

Yemek Kartları Esnaflara Sıkıntı Yaşatıyor

20 ila 2 senedir lokantacıların yemek kartı şirketleriyle ortaklaşa çalıştığını aktaran Akgül, söz konusu şirketlere kesilen faturaların yüzde 7'sini ödediklerini bildirdi. Yüzde 8 seviyesinde de Katma Değer Vergisi'nin düşülmesi halinde ödenilen miktarın yüzde 15 seviyesine ulaştığını belirten Akgül, bu durumun esnafları sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. 

Fatura kesilirken Katma Değer Vergisi'nin peşin olarak ödendiğini fakat paraları hesaplarına 1 ay sonrasında aldıklarına değinen Akgül, Lokantacılar Federasyonunun yemek kartları hakkında bir çalışması olduğunu ancak söz konusu çalışmanın 2 ila 3 senedir devam ettiğini söyledi. 

Yemek kartlarının çok sayıda maliyetle karşı karşıya kalan lokantacıları daha fazla sıkıntıya soktuğunun altını çizen Akgül, 20 ila 25 sene öncesinde hayatımıza giren yemek kartlarının çoğunun yabancı tekelinde bulunmasının Türk Lokantacıların sırtından elde edilen paralarında kar payları adı altında ülkeden gitmesinin demek olduğunu belirtti. 

Akgül konuşmasında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından faaliyete alınan TESK Kart hakkında da açıklamalarda bulundu. TESK Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken'e gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Akgül, TESK'in ülke genelinde iki milyon esnaf için herhangi bir bedel ödemeden gerek aile bütçelerine gerek işyeri bütçelerine katkı sağlayacak olarak TESK Kart'ı çıkardığından bahsetti. 

TESK Kart İle Esnafa İndirim

TESK Kart'ın anlaşmalı üye işyerlerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde indirim imkanı sunduğunu belirten Akgül, bahsi geçen artın akaryakıtlarda yüzde 8 oranında, sağlık harcamalarında yüzde 25 oranında, eğitim harcamalarında yüzde 10 oranında ve sinema harcamasında yüzde 50 oranını bulan indirimler sağladığını dile getirdi. 

Kartın sadece esnaf ve sanatkarları ilgilendirdiğine dikkatleri çeken Akgül esnafların bu kart sayesinde alışverişlerini ucuza yaptıklarını sözlerine ekledi. 

 
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