Ekonomi Bakanlığı tarafından "Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı" yürürlüğe alınmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya sokuldu.

Bu doğrultuda, kararın Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde bulunan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında, diş fırçaları ithalatında uygulanan korunma önlemi soruşturması neticesinde, alınan korunma önlemine yönelik usul ve esasları kapsadığı bildirildi.

Yapılan soruşturma neticesinde, takma damak fırçaları da dahil olmak kaydıyla diş fırçaları ithalatında, 3 sene süreyle ilave mali yükümlülük biçiminde korunma önlemi uygulanmasına karar kılındığı ifade edildi. Ek mali yükümlülüğün adet başına birinci dönem adına 0.23 dolar olduğu ifade edilirken, ikinci dönem adına 0.22 dolar olduğu, üçüncü dönem adına ise 0.21 dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Tarife Kontenjanı

Zambiya'dan Kosova'ya, Lesotho'dan, Filipinler'e, Ekvatoryal Gine'den Bosna Hersek'e kadar bir çok ülkede ve gümrük bölgelerinde bahsi geçen eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf olması amacı taşınarak tarife kontenjanı açıldığı dile getirildi.

Tarife kontenjanının, ek mali yükümlülük uygulanan her dönemde, ekte bulunan ülkeler ve gümrük böllgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tümü adına toplam da 5 milyon 289 bin 963 adet olarak belirlendiği ifade edildi. Fakat her bir ülke ya da gümrük bölgesi menşeli eşya adına bir dönem içerisinde sağlanacak tarife kontenjanının 2 milyon 96 bin 654 adeti aşmayacağı vurgulandı.

Tarife kontenjanı çerçevesindeki ithalatın, Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ithal lisansıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, diğer mevzuat hükümlerinin saklı kalması kaydıyla ek mali yükümlülükleri uygulamadan ithalat işlemlerini yapanlar hakkında, ilgili kanun gereğince eksik ek mali yükümlülüğün 2 katı kadar para cezası verileceği bildirildi.