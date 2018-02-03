İhaleyi Kazanan BMC'nin Hedefi 5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor Üretimi
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İhaleyi Kazanan BMC'nin Hedefi 5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor Üretimi


İhaleyi Kazanan BMC'nin Hedefi 5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor Üretimi
İhaleyi Kazanan BMC'nin Hedefi 5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor Üretimi Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-03 Saat: 17:54:07
Anasayfa Otomotiv İhaleyi Kazanan BMC'nin Hedefi 5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor Üretimi

Yerli motor yapımıyla alakalı ihaleyi kazanan BMC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 5 bin beygire kadar olan motoru yapmak adına çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

MÜSİAD Sakarya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen "Otomotivde Vizyonumuz 'Made in Turkey' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı" çerçevesinde konuşma yapan BMC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın milli motor üretimiyle alakalı ihaleyi kazanan BMC firmasının faaliyetlere başladığını bildirdi. 

Stratejik Savunma Sanayi Üssü

Devletin teşviki ve yönlendirmesi ile Sakarya'nın Karasu ilçesinde stratejik savunma sanayi üssünün kurulacağını dile getiren Sancak, sakaryalı girişimcinin yerli otomobil markasının kente sağlayacağı katkıyla bahsi geçen konuya odaklandığını fakat şehre katkı itibariyle savunma sanayi stratejik üssünün milli otomobilden nimimum beş kat daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. 

Oluşturacağı ciro itibariyle yerli araba markasının belki 20 senede üretebileceği ciroyu, söz konusu üssün 5 senede üreteceğini söyleyen Sancak, 5 senelik strateji planı çerçevesinde BMC üssünde istihdam edilecek insan sayısının 10 bini aşacağını ve olası cironun da 10 milyar dolar seviyesinde bulunacağını ifade etti. 

Sakarya'da ülkenin 150 senelik hayalini gerçekleştirmek adına çalışma yaptıklarından bahseden Sancak, otomotiv sanayisinin temel yapı taşının şanzıman ve motor olduğuna vurgu yaptı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın geçtiğimiz sene içerisinde 400 ila bin 500 beygir aralığındaki motorun yüzde 100 yerli yapılması adına ihale açtığını belirten Sancak, bu kapsamda verilen sürenin 60 ay olduğunu ve 5-6 firma arasından bu ihaleyi BMC'nin kazandığını belirtti. 

5 Bin Beygire Kadar Yerli Motor 

Devletin 400 ila bin 500 beygir arasında motor istediğini ve kendilerinin ise bununla yetinmediğini dile getiren Sancak, 5 bin beygire kadar olan motoru yapmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gerek uçağı gerek gemiyi milli motorla yürütmek istediklerini söyleyen Sancak, bunun seri üretim merkezinin de Sakarya olacağını sözlerine ekledi. 

 
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