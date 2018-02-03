Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na yönelik iş dünyasının önde gelen isimleri bazı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Konu hakkında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yapan Abdurrahman Kaan açıklamalarda bulunarak, söz konusu tasarı ile asgari ücretin sene içerisinde azalmasının engellenmesine yönelik, asgari ücretli çalışanların, senenin belirli bir döneminin ardından bir üst gelir vergisi dilimine geçiş yaparak net kazançlarının düşmesinin, işgücü piyasası için önem arz eden bir sorun olduğunu aktardı.

İlave Vergi Kesintisi Asgari Ücretlinin Refahını Düşürüyor

Vergi oranının yüzde 15 seviyesinden yüzde 20 seviyesine yükseltilmesinden dolayı ücretin önemli bir ilave kesintiye uğramasının, asgari ücret ile çalışanların refahını düşürdüğünden bahseden Kaan, bu kapsamda sene boyunca asgari ücretin vergi dilimi artışından etkilenmemesini sağlayacak olan söz konusu tasarıyı önemsediklerine vurgu yaptı.

Konu hakkında bir diğer değerlendirme ise TİM Başkanı olarak görev yapan Mehmet Büyükekşi'den geldi. Büyükekşi, 2017 senesinde 70 bin civarındaki ihracatçının 157.1 milyar dolar seviyesinde ihracat yaptığını hatırlatarak, söz konusu başarıya ihracatçı firmalar tarafından istihdam edilen 3 milyonu aşkın çalışanın emekleri sayesinde ulaşıldığını ve bundan dolayı işgücü piyasasında gözlemlenen gelişmelerin ihracatı oldukça yakından etkilediğini ifade etti.

Tasarıda gerek çalışanlara gerekse firmalara yönelik olumlu maddeler yer almasının ihracatçılar adına son derece olumlu olduğunu aktaran Büyükekşi, 2018 senesini ihracat konusunda rekorlar yılı ilan ettiklerini ve 170 milyar doları aşma sözü verdiklerini anımsattı.

Hem İşçiler Hem İşverenler Bakımından Olumlu

İSTİB Başkanı Ali Kopuz ise gerçekleştirdiği değerlendirmede, tasarı ile asgari ücretin sene içerisinde azalmasının engellenmesinin hem işçiler bakımından hem de işverenler bakımından olumlu karşılandığını dile getirdi. Asgari ücret karşılığı çalışan kişilerin senenin başında belirli bir ücret aldıklarını ve bahsi geçen ücretin sene içerisinde vergi dilimlerinden dolayı düşüşe uğradığını söyleyen Kopuz, bu durumun asgari ücretli çalışanlarda moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Hükümetin bu problemi çözme konusunda önemli bir adıma imza attığını işaret eden Kopuz, asgari ücretin, bir işçinin hayatını asgari koşullarda devam ettirebilmesi adına belirlenen bir ücret olduğunu sözlerine ekledi.