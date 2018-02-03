Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.

İkinci el taşıt kredisi veren bankalar kendi özelinde farklı kriterler aramaktadır. Bu kriter otomobilin markasından yaşına, kişilerin gelir durumlarından kefil göstermelerine, sigorta yapılmasından çeşitli değişik unsurlara göre değişmektedir.

Kredi Çekerken Kasko Değeri Önemli!

İkinci el araç kredisi çekerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur otomobilin kasko değeridir. Yeni araç satın almak için taşıt kredisi kullanacaklar için ise kasko yerine proforma oldukça önemlidir.

İkinci el taşıt kredisi veren bankalar müşterilerine verecekleri finansmanlarda kasko değerini dikkate alırlar. Kasko değeri ne kadar yüksekse o kadar fazla kredi alınır. Genel olarak uygulanan prosedür ise şu şekilde olur; satın alınan aracın değeri 50.000 TL'den düşük ise bu değerin yüzde 70'i kadar kredi verilir. Eğer aracın değeri 50.000 TL'den yüksek ise 50.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine yüzde 70 hesaplanır. Geriye kalan kısmı için ise yüzde 50 hesaplanır ve toplanır. Yani 50.000 TL değerindeki bir otomobil için 35.000 TL kredi alınırken, 60.000 TL değerindeki bir otomobil için 42.000 TL yerine 40.000 TL kredi verilir.

Günümüzde düzenli bir geliri olan, kredi notu iyi olan herkes herhangi bir problem yaşamadan araç kredisi kullanabilmektedir. Türkiye'deki tüm bankalarda uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi imkanı sağlamaktadır. Bazı bankalar için satın alınan aracın yaşı çok önemlidir. Her yaştaki araç için kredi verilmemektedir. Örneğin; Ziraat Bankası, QNB Finansbank, 5 yaşına kadar olan araçlar için, ING Bank ise 8 yaşına kadar olan araçlar için kredi imkanı sağlamaktadır.

Ödeme Planını Aylık Gelirinize Göre Ayarlayın!

Taşıt kredisi kullanırken ekonomik anlamda da sorunlar yaşamama adına ödeme planlarının en doğru şekilde yapılması gerekmektedir. 48 ay vadeye kadar ödeme imkanı sağlanmaktadır. Yine bankaların kendi özelinde sunduğu çeşitli planlar olabilmektedir. Bunlar, ertelemeli, dönemsel ödemeli ve benzeri gibi...