Amerika Merkez Bankası’nın başkanı olan Janet Yellen bugün itibari ile görev süresini tamamlamış oldu. 2013 yılından bu yana FED başkanlığı yapan Yellen’in vedası oldukça duygusal ve hüzünlü bulundu.

ABD’nin en kötü zamanlarından birinde başa geçen Janet Yellen, 2007 ve 2009 yılları arasındaki krizden etkilenen ve halen daha etkilerini yaşayan bir sıradayken başkanlık koltuğuna oturmuştu. Başkanlık koltuğuna oturduğunda ülkesinde 11.5 milyon işsiz vardı. Janet Yellen 4 yıllık görev süresi boyunca bu işsiz sayısını 9.5 milyon azalttı ve istihdam oranlarını yüzde 5,4 arttırdı.

Janet Yellen’in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından tekrardan aday gösterilmemesi üzerine yerine geçecek isim Jerome Powell oldu. Pazartesi günü yemin ettikten sonra başkanlık koltuğunda ilk konuşmasını yapacak olan Powell, Yellen için hazırlanan veda etkinliğinde bazı yorumlarda bulundu.

Yellen FED Tarihinin En Başarılı Kadını

ABD FED bankasının başkanlığını yapan Janet Yellen’in en büyük başarısı istihdam hareketlerinde gerçekleşmişti. İstihdam seviyesini en yüksek seviyeye getiren FED’in ilk kadın başkanı olan Yellen, kendisi adına yüzlerce personel ile birlikte düzenlenen veda etkinliğinde konuşma yaptı. Konuşmasında oldukça duygulanan Yellen için Jerome Powell, FED tarihinin en başarılı kadın başkanı ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bir diğer isimlerden olan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Yellen için mükemmel bir başkanlık yaptığını dile getirerek FED tarihinin ilk ve tek kadın başkanı olduğunu söyledi. 104 yıllık bir tarihe sahip olan ABD Merkez Bankası için Janet Yellen’in vedası ve tekrardan başkan olarak görev yerinde bulunmasının istenmemesi birçok ekonomist tarafından hoş karşılanmadı.