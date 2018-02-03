Almanya’nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank, yaklaşık olarak 3 yıldır zarar ediyor. Her yıl mali çeyreklerde hesaplama yapan ve kar ile zarar durumunu açıklayan banka yine beklenen seviyeden fazla zarar etti. Üstelik bu defa zarar oldukça büyüktü!

Deutsche Bank’ın 3 yıldır zarar ediyor olması ile birlikte birçok ekonomist yakın bir zamanda bankanın iflas edeceğini söylemeye başladı. Mali yılının 4. çeyreği için verilerini hesaplayan ve kar ile zarar durumunu açıklayan bankanın yine zarar etmiş olması ekonomistleri şaşırtmadı. Fakat ekonomistleri şaşırtan şey bankanın zarar ettiği mali boyut oldu. Ekonomistler tarafından bankanın zarar oranı 1,25 milyar Euro olarak bekleniyordu. Fakat banka beklenenden daha fazla zarar etti.

2,2 Milyar Euro Zarar Etti

3 yıldır zarar etmeye devam eden bankanın mali yılının 4. çeyreğinde 2,2 milyar Euro zarar ettiği açıklandı. Yaşamış oldukları bu zarar hakkında açıklama yapan banka, ABD’nin vergi reformu ve yatırım bankacılığındaki gelir düşüşü ile yaşamış oldukları zararın boyutunun oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

2017 yılının genel verilerine bakıldığı takdirde ekonomistler bankanın 290 milyon Euro zarar etmesini bekliyordu. Bu oranda beklenenden yüksek çıkınca ekonomistler bankanın iflas edebileceği hakkında yorumlarda bulundu. Deustsche Bank, 2017 yılında 497 milyon Euro zarar etmiş olarak gözüküyor. ABD’nin vergi reformundan oldukça etkilendiğini ifade eden banka, bu vergi reformunun 1,4 milyar dolar yük yarattığını söyledi ve ifadelerine 497 milyon Euro zarar etmiş olmalarına rağmen net kârlarının 900 milyon Euro olduğunu dile getirdi. Ekonomistler ise 3 yıldır zarar eden bankanın 10 yıl içerisinde iflas edeceğini düşünüyor.