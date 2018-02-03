En Fazla Şube Kapatan Banka: Yapı Kredi
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En Fazla Şube Kapatan Banka: Yapı Kredi


En Fazla Şube Kapatan Banka: Yapı Kredi
En Fazla Şube Kapatan Banka: Yapı Kredi Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-03 Saat: 20:20:40
Anasayfa Bankalar En Fazla Şube Kapatan Banka: Yapı Kredi

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2017 yılı bankacılık sektöründeki veriler açıklandı.

2017 yılı bankacılık sektöründeki veriler açıklandı. Türkiye’de yer alan bankaların istihdam oranlarının da yer aldığı verilere göre 2017 yılının en çok şube azaltan bankası Yapı Kredi olurken, en çok elemen azaltan bankası ise Garanti Bankası olarak yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Türkiye’de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Çalışan İstatistikleri verileri yayınlandıktan sonra bankaların mali durumları ve 2017 verileri ortaya çıkmış oldu. Verilere göre istihdamı en çok artan banka Türkiye Halk Bankası olurken, istihdamı en az olan banka Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. oldu.

2017 yılında istihdamını en çok azaltan bankalar arasında ise ilk üç sırayı sırası ise Türkiye Garanti Bankası A.Ş, HSBC Bank A.Ş ve Denzbank A.Ş. aldı.

Bankacılık Sektöründe Şube Sayısı Azaldı

Her yıl Ocak ayının sonunda açıklanan Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre sektör genelinde geçen yıla oranla büyüme olmasına ve kar artmasına rağmen hem istihdam hem de şube sayısı bakımından azalış yaşanıyor.

Bu yıl 70 tane şubesini kapatan Yapı Kredi Bankası, şube sayısını azaltan kamu bankaları içerisinde ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi Bankası’ndan sonra ikinci sırada ise Akbank yer aldı. Özel bankalar içerisinde şube sayısını en çok azaltan banka QNB Finansbank olurken ikinci sırada Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Ekonomistler tarafından yorumlanan verilere göre ekonomik büyüme gerçekleşmesine ve bankacılık sektörünün karının artmasına karşılık böyle rakamların ortaya çıkması oldukça kafa karıştırıcı ve ilginç. Şube kapatmaya ve eleman azaltmaya devam eden bankalar için tedbir alınması gerektiğini belirten ekonomistler TBB’ye seslendi. 

 
Türkiye Bankalar Birliği Yapı Kredi QNB Finansbank istihdam
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