Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki otomobil pazarı geçen 10 yıl baz alındığında yüzde 10,82 artış yaşadı.

Bu yılın Ocak ayında hesaplanan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı 35 bin 76 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayı verilerine bakıldığında 2017 yılında 35 bin 323 olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı satışlarında yüzde 0,7 oranında bir azalış yaşandığı görüldü. Yaşanan bu azalışa rağmen genel olarak bakıldığında 2017 yılından bu yana otomobil satışında yüzde 3,59 artış yaşandığı görüldü.

2017 yılının Ocak ayında gerçekleşen otomobil satışları 25 bin 689 idi ve bu yılki verilere göre 2018 yılı Ocak ayında gerçekleşen otomobil satışları 26 bin 611 olarak yüzde 3,59 oranında artmış oldu.

Hafif Ticari Araç Satışında Azalış

Otomobil satışlarında yaşanan artışın 4 katı oranında hafif ticari araç satışında azalış yaşandığı görüldü. Genel olarak yüzde 12,13 oranında satışlarda azalış yaşayan hafif ticari araç pazarının satış oranları ekonomistler tarafından yorumlandı.

2017 yılı Ocak ayındaki verilere göre hafif ticari araç satışı 9 bin 634 olarak hesaplanmıştı. Bu yıl Ocak ayındaki verilere göre yüzde 12,13 azalış yaşayan hafif ticari araç satışı 8 bin 465 olarak hesaplandı.

Otomobillerin özellikleri baz alındığında en çok satış artışı 1600cc ile 2000 cc motor hacmine sahip olan otomobillerde görülürken (yüzde 19,1 artış) en düşük satış 2000 cc ve üstü motor hacmine sahip otomobillerde (yüzde 21,1 azalış) olduğu görüldü.