Maliye Bakanı Naci Ağbal dün gerçekleştirmiş olduğu Ak Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığı ziyaretinde, Türkiye ve OECD ülkeleri ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. OECD ülkelerinin Türkiye’ye gıpta ile baktığını açıklamalarında dile getiren Ağbal, Türkiye ekonomisi hakkında da yorumlarda bulundu.

OECD ülkeleri ile Türkiye ekonomisini kıyaslayan ve yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinden bahseden Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD ülkeleri arasında Türkiye kadar büyüyen bir ekonomiye sahip başka bir ülke olmadığını ifade ederken geçtiğimiz yıldan bu yana 1 milyon 400 bin insana ilave iş bulduklarını da dile getirdi.

Gerek istihdam gerek ekonomi açısından Türkiye’nin ekonomisi hakkında açıklama yapan Ağbal’a göre diğer ülkeler Türkiye’ye gıpta ile bakıyor.

1 Milyon 400 Bin İnsana İlave İş

Konuşmasına Türkiye’nin ekonomik açıdan büyümesi ve güçlenmesi ile başlayan Naci Ağbal, Türk ekonomisinde istihdam oranlarını arttırdıklarını dile getirerek 1 milyon 400 bin kişiye ilave iş sağladıklarını ifade etti. Yapmış olduğu açıklamalarda 15 Temmuz 2016 yılındaki yaptırımlara dikkat çeken Ağbal, geçen seneye oranla Türk ekonomisinin yüzde 7 oranında büyüdüğünü de ifadelerine ekledi.

Ak Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığı ziyaretinde yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD ülkeleri ile Türkiye’yi kıyasladığında ve geçen seneki veriler baz alındığında Türkiye kadar büyüyen bir ekonomiye sahip başka bir ülkenin olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin tekrardan büyüme imkanına kavuştuğunu ve ülkenin dört bir tarafında şantiyeler kurulduğunu, yatırımlar yapıldığını söyleyen Ağbal, gelecek seneki büyüme oranının daha fazla olacağını söyledi. Maliye Bakanı Ağbal konuşmasını Türkiye’nin ekonomisinin oldukça güçlü olduğunun unutulmamasını söyleyerek bitirdi.