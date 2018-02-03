Aynı dönemde ithalat yüzde 38.01 oranında artarak 21 milyar 518 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 57.9’a düştü. 2018 senesi Ocak ayı veri bültenine göre, Ocak 2018 tarihinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 10.79 oranında artarak 12 milyar 464 milyon dolara, ithalat ise yüzde 38.01 oranında artarak 21 milyar 518 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 26.60 oranında artarak 33 milyar 982 milyon dolara ulaştı. Aynı tarihte dış ticaret açığı yüzde 108.54 oranında artarak 9 milyar 55 milyon dolar olarak seviyesine yükseldi.

Ocak 2017 tarihinde yüzde 72.2 oranında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 Ocak ayında yüzde 57.9 oranına geriledi. Son 12 aylık döneme bakıldığında dış ticaret hacmi bir önceki seneye kıyasla yüzde 15.4 oranında artarak 397 milyar 988 milyon dolara, dış ticaret açığı ise yüzde 44.1 oranında artarak 81 milyar 448 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66 oranında gerçekleşti.

En Çok Mineral Yakıtlar İthal Alındı

2018 senesi Ocak ayında en çok ihraç edilen ürünler; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olarak belirlendi. Motorlu kara taşıtları ürün gurubu ihracatından 1 milyar 829 milyon dolar elde edildi. Kazan, makina, mekanik cihaz ve aletler, nükleer reaktörlerin ihracatından 1 milyar 160 milyon dolar ve demir- çelik ihracatından 860 milyon dolar elde edildi. En çok ithal alınan ürün grubu ise 3 milyon 627 milyon dolar maliyetle mineral yakıtlar olarak belirlendi.