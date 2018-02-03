BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı
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BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı


BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı
BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 22:10:06
Anasayfa Borsa&Finans BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı

Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.78 oranında değer kaybıyla 118.119.40 puandan sonlandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.78 oranında gerileyerek 118.119.40 puandan sonlandırdı. BIST 100 endeksi önceki günün kapanışına kıyasla 924.98 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 5.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.62 oranında, holding endeksi yüzde 0.35 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde en çok değer kazanan yüzde 1.66 oranında değer artışı yaşayan turizm sektörü olarak belirlendi. Sektör endeksleri içinde en çok değer kaybı yaşayan ise yüzde 2.61 oranında düşüşle madencilik sektörü olarak belirlendi.

Avrupa Borsalarında yüzde 1'i geçen değer kaybı ve döviz kurundaki yükselişten olumsuz etkilenen BIST 100 endeksi, 118.000 puanın aşağısına düşmesinin ardından bu seviyenin hemen üstünde kapanışını yaptı. Ekonomistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

BIST'in Satış Baskısı Devam Edebilir

Dün ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin beklentilerin üstünde gerçekleştiğini belirten ekonomistler, bu durumun FED'in bu seneye yönelik faiz artırım kararını ve beklentileri artırdığını belirtti. Ekonomistler, FED üyelerinin gelecek hafta içinde yapacağı açıklamaların piyasaların yönünü belirleyici olacağına işaret etti.

Ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 118.300 puanın aşağısında seyrettiği sürece satış baskısının devam edebileceğini ve sırayla 117.200 ile 116.500 seviyelerine gerilemenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Ekonomistler, olası yükselişlerde 120.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

 
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