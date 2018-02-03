Amerika’da yaşayan tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin dün açıkladığı rapora göre UMICH, istihdam ve tüketici gelirindeki görünümün olumlu bir seyir izlemesiyle Ocak ayı beklentilerini geçti. Buna ek olarak, Amerikalıların şimdiki finansal şartlara yönelik değerlendirmesini temsil eden Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi, bir önceki endeks verilerine göre 113.8 seviyesinden 110.5 seviyesine düştü. Tüketicilerin uzun vadeli görüşlerini temsil eden Beklenti Endeksi verileri 84.3 seviyesinden 86.3 seviyesine yükseldi.

ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri Ocak ayında yüzde 1.7 oranında artışla beklentileri geçti. Ulaşım harici dayanıklı tüketim malları siparişleri, aynı süreçte yüzde 0.7 oranında arttı. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında 200 bin artarak beklentileri geçti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verileri kapsamında, tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler Ocak ayında resesyonun sona ermesinden günümüze en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Dün açıklanan bakanlık verilerine göre, tarım dışı istihdam bu süreçte 200 bin kişi artarak 180 bin seviyesindeki beklentileri aştı. İşsizlik oranı aynı süreçte yüzde 4.1'lük seviyesinde sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançlar senelik bazda yüzde 2.9 oranında artarak beklentileri aştı.

Ülke Ekonomisi İstahdama Destek Verdi

Dün açıklanan verilere yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerde Wells Fargo Securities LLC kıdemli ekonomisti Sam Bullard, istihdam artışındaki olumlu seyrin Ocak ayında da devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücünün ve istihdam piyasasının daha çok insanı işgücü piyasasına çektiğini dile getirdi. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 oranında yükseldi. Bir önceki aya yönelik veriler ise yüzde 0.4 oranında yukarı yönlü revize edildi.