Fiyatı 22 euroyu geçen tüm ürünlerden koruma amacıyla yüzde 20 oranında ek vergi alınacak. Devlet, özellikle Çin’de hizmet vermekte olan internet siteleri olmak üzere Aliexpress, Amazon, Ebay’den yapılan online alışverişe sınır getirecek. Bakanlar Kurulu’na sunulan yeni yasa tasarısını bildiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından internet üzerinden yapılan siparişlerin 30 euroya kadar olan bölümü vergiden muaf tutulduğunu anımsattı. Bu oranların AB standartlarına uygun hale getirilerek 22 euroya düşeceğini belirten Tüfenkci, muafiyetleri daha da aşağı çektiklerini belirterek, bunun sebebini çok fazla suistimal olmasıyla açıkladı. Muafiyetlerin 23 euroya düşürülmesiyle tüketicilerin vergi vermek zorunda olacağını anlatan Tüfenkci, E-Ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde ilk sınırın 150 euro olarak belirlendiğini fakat suistimaller nedeniyle bu tutarın yavaş yavaş düşürüldüğünü dile getirdi.

Yasa yürürlüğe girdiği zaman geçiş süreci olacağını aktaran Tüfenkci, şuan 30 euroluk sınıra göre sipariş veren tüketicilerin işlemleri yapılması için ve posta- hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını bu değişikliğe uyarlaması için 15 günlük geçiş süreci tanınacağını ifade etti.

Haksız Rekabet Engellenecek

Yurt dışından 75 euroya kadar verilen siparişlerin Türkiye’ye gümrüksüz girdiğini, bu durumun ise haksız rekabete neden olduğunu belirten Tüfenkci, bu durumun önüne geçmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sipariş tutarını geçen sene 30 euroya düşürdüğünü anımsattı. AB’de ise bu tutarın 22 euro olduğuna işaret eden Tüfenkci, Türkiye’de de bu tutarın uygulanacağını anlatarak, bu uygulamanın yerli üreticiyi desteklemek için düzenlendiğine dikkat çekti.

Yurt dışından yolcularla getirilen ya da posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gönderilen “ÖTV Kanunu IV” sayılı liste kapsamı eşyalara, yurt içinde uygulanan ÖTV miktarını kapsamayan vergi uygulanması sebebiyle, yurt içinde ÖTV’ye dahil ürünleri üreten ve satışını yapan şirketlerle yurt dışındaki aynı ürünlerin satışını yapan şirketler arasında haksız rekabet oluştu. Bu durum vergi kaybına da sebebiyet verdi. Bu sebeple yurt dışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, ÖTV miktarını kapsayacak şekilde ilave yüzde 20 vergi uygulanması kararı alındı.