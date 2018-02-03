KDV oranları yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 oranında farklılık gösteriyor. Ekmek ya da açıkta satılan bakliyatlar gibi temel gıda maddelerinin KDV'si yüzde 1 olarak belirlenirken, gıda ürünlerinin genelinde yüzde 8 oranında KDV vergisi uygulanıyor. Giyim ve sağlık hizmetlerinde KDV oranı aynı şekilde 8 oranındayken, altın ve pırlanta gibi lüks tüketim mallarına yüzde 18 KDV oranı uygulanıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı aldıkları fişlere dikkat etmediğini söylüyor. Ekonomi uzmanları ise tüketicileri fişlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 senesinde yapılan düzenlemelerle bazı harcamalarda mükelleflere vergi kolaylığı sağlanırken, bazı temel ihtiyaç maddeleri zamlandı. Resmi Gazete'den açıklanarak uygulamaya başlanan Bakanlar Kurulu'nun “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a göre, ekmek üretiminde kullanılan çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagiller unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif gibi katkı maddelerinin yüzde 5'i geçmemesi halinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Marketten Alınan Fişler Kontrol Edilmeli

Marketlerde satılan tüm gıdaların KDV'sinin yüzde 8 olmadığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekmek ve açık satılan bakliyatların KDV'sinin yüzde 1 olduğunu fakat raftan alınan paketli pirincin KDV'sinin yüzde 8 olduğuna işaret etti. Buna ek olarak restoranda yenen yemeklerin KDV oranlarının 8 olmasına karşın alkollü mekanlarda ve turizm belgesi olan restoranlarda bu oranın yüzde 18'e çıktığının bilgisini veren Memiş, bu KDV’lerin ayırt edilmesi için fiş almanın önemine dikkat çekti. Tüketim kalemlerinin karşılığındaki KDV oranlarının kontrol edilmesinin gerektiğini anlatan Memiş, KDV oranlarının fişlerde farklı farklı belirtilmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun bir suç olduğunu belirtti.

Tüketicilerin fiş ve faturaların detaylarını incelemediğini dile getiren TÜSODER Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel ihtiyaç ürünlerinde yüksek KDV uygulandığını bildirdi. Çiğ alınan et, süt, ekmek gibi temel gıda ürünlerinde yüzde 1 oranında KDV uygulanabileceğini anlatan Ağaoğlu, tüketicinin bu durumdan habersiz olduğunu aktardı.