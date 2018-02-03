Vatandaşlar Alınan KDV’den Habersiz!
Advert Advert Advert


Vatandaşlar Alınan KDV’den Habersiz!


Vatandaşlar Alınan KDV’den Habersiz!
Vatandaşlar Alınan KDV’den Habersiz! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-03 Saat: 23:48:25
Anasayfa Eko Gündem Vatandaşlar Alınan KDV’den Habersiz!

Tüketicilerin büyük bir kısmı günlük hayatlarında satın aldıkları gıda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel tüketim harcamaları için ödedikleri Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarından habersiz.

KDV oranları yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 oranında farklılık gösteriyor. Ekmek ya da açıkta satılan bakliyatlar gibi temel gıda maddelerinin KDV'si yüzde 1 olarak belirlenirken, gıda ürünlerinin genelinde yüzde 8 oranında KDV vergisi uygulanıyor. Giyim ve sağlık hizmetlerinde KDV oranı aynı şekilde 8 oranındayken, altın ve pırlanta gibi lüks tüketim mallarına yüzde 18 KDV oranı uygulanıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı aldıkları fişlere dikkat etmediğini söylüyor. Ekonomi uzmanları ise tüketicileri fişlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 senesinde yapılan düzenlemelerle bazı harcamalarda mükelleflere vergi kolaylığı sağlanırken, bazı temel ihtiyaç maddeleri zamlandı. Resmi Gazete'den açıklanarak uygulamaya başlanan Bakanlar Kurulu'nun “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a göre, ekmek üretiminde kullanılan çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagiller unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif gibi katkı maddelerinin yüzde 5'i geçmemesi halinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Marketten Alınan Fişler Kontrol Edilmeli

Marketlerde satılan tüm gıdaların KDV'sinin yüzde 8 olmadığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekmek ve açık satılan bakliyatların KDV'sinin yüzde 1 olduğunu fakat raftan alınan paketli pirincin KDV'sinin yüzde 8 olduğuna işaret etti. Buna ek olarak restoranda yenen yemeklerin KDV oranlarının 8 olmasına karşın alkollü mekanlarda ve turizm belgesi olan restoranlarda bu oranın yüzde 18'e çıktığının bilgisini veren Memiş, bu KDV’lerin ayırt edilmesi için fiş almanın önemine dikkat çekti. Tüketim kalemlerinin karşılığındaki KDV oranlarının kontrol edilmesinin gerektiğini anlatan Memiş, KDV oranlarının fişlerde farklı farklı belirtilmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun bir suç olduğunu belirtti.

Tüketicilerin fiş ve faturaların detaylarını incelemediğini dile getiren TÜSODER Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel ihtiyaç ürünlerinde yüksek KDV uygulandığını bildirdi. Çiğ alınan et, süt, ekmek gibi temel gıda ürünlerinde yüzde 1 oranında KDV uygulanabileceğini anlatan Ağaoğlu, tüketicinin bu durumdan habersiz olduğunu aktardı.

 
KDV Ekmek Bakliyat İslam Memiş TÜSODER Aydın Ağaoğlu
KREDİ HABERLERİ
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler!
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı
BIST Günü Yüzde 0.78 Gerileyerek Sonlandırdı
Janet Yellen’in Hüzünlü Vedası
Janet Yellen’in Hüzünlü Vedası