Döviz kurlarının genel olarak yükseldiği bir haftayı daha ardımızda bıraktık. Gerek ABD’den gelen haberler gerek jeopolitik riskler özellikle dolar kurunun hareketli bir hafta geçirmesine neden oldu. ABD Vergi reformu sayesinde dünya genelinde dolar kurunun düşmesini sağladı ve yatırımcıların ABD’ye dönerek yatırımlarını burada gerçekleştirmeleri için onları teşvik etti. Bu da birçok gelişmekte olan ülke para biriminin dolar karşısında değer kazanmasına yol açtı.

Euro kuru ise haftanın son gününde 4,70 seviyesinin üzerine çıkarak yukarı yönlü hareketine devam etti. Hafta sonu olmasına rağmen döviz kurlarındaki bu harekete GBP 5,33 liraya, Frank ise 4,05 liraya ulaşarak dahil oldu.

Altında ise aşağı yönlü hareketin yaşandığı bir hafta yaşadık. Gram altın 161 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 263 liradan alıcı buldu.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7316’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7753 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6705 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,7063 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2463 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 8 yükselerek yeniden 9 bin 198 dolara ulaştı.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 957 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,69 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,75 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.