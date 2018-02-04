Bakan Albayrak Enerji Sektörü İle İlgili Çalışmaları Açıkladı
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Bakan Albayrak Enerji Sektörü İle İlgili Çalışmaları Açıkladı


Bakan Albayrak Enerji Sektörü İle İlgili Çalışmaları Açıkladı
Bakan Albayrak Enerji Sektörü İle İlgili Çalışmaları Açıkladı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-04 Saat: 08:44:32
Anasayfa Eko Gündem Bakan Albayrak Enerji Sektörü İle İlgili Çalışmaları Açıkladı

Enerji Bakanı Berat Albayrak, yerli ve milli enerji kaynaklarının arttırılabilmesi için bir ekonomi paketi hazırladıklarını duyurdu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada enerji sektöründe önemli değişikliklerin yaşanması söz konusu olacak. Örneğin kendi ürettiği elektriği satanlar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınırken, LPG dağıtıcılarının stok yükümlülükleri kaldırılacak. Kesintisiz doğalgaz tüketiminin sağlanabilmesi için anlık bozu gazı ve sıkıştırılmış gaz ithalatı yapılabilmesi de serbest hale getirilecek.

Yenilenebilir Enerjiye Destek

Elektrik alanındaki dışa bağımlılığının azaltılabilmesi amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi desteklenecek. Kendisine ait ya da kiralamış olduğu konutta lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu sayede bu kişilerin belge tutmak, evrak düzenlemek ya da beyanname vermek gibi yükümlülükleri olmayacak.

Stok Tutma Zorunluluğu Kaldırılıyor

Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcısı lisansı sahiplerinin stok tutma yükümlülüğünün kaldırılması da düzenleme de öngörülen bir başka konu. Bu şirketler sektörde belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar kanunla mecbur tutulmuş stok seviyesini yakalamak zorunda olmayacak.

Bora Ar-Ge Desteği

Ülkemizin en önemli yer altı kaynakları arasında yer alan bor için Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün ar-ge projelerinin desteklenmesi için çalışmalar yürütülecek. Kurumun cazip hale getirilmesi ve görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi için özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülüyor.

 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yenilenebilir enerji desteği
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