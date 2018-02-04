Tarım politikaları konusunda ülkemizin önemli sorunları olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 29 milyon dönüm yani Belçika devletinin yüz ölçümü kadar bir arazinin çiftçi tarafından ekilmekten vazgeçildiğini belirtti. Aynı zamanda Hollanda’nın yüz ölçümü kadar bir alanın da nadasa bırakıldığını belirten Atalık mevcut tarım politikaları nedeni ile sebzelerin tohumlarının 12,76 dolardan satıldığını ve 105 dolardan geri alındığını ifade etti.

Buğdayın Ana Vatanıyız Ama İthalatta Rekora Koşuyoruz

2017 yılının hükümet tarafından milli tarım yılı olarak ilan edilmesine rağmen bu yıl içerisinde baklagil ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlandığını belirten Atalık, nohutun Kanada’da, Meksika ve Arjantin’den, mercimeğin Arjantin ve Kanada’dan, kuru fasulyenin ise Amerika’dan alındığını belirtti. Buğdayın ana vatanı olmamıza rağmen halen buğday ithalatında rekorlar kırdığımızı dile getiren Atalık sertifikalı tohumlara uygulanacak olan desteğin ise üreticiyi zora sokabileceğini belirtti.

Buğday Ekim Alanlarında Önemli Oranda Azalma Yaşandı

5 yıl önce toplamda 9 milyon hektar alanda buğday ekimi yapıldığını belirten Konya Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış ise aradan geçen süre içerisinde toplam ekim alanının 7,7 milyon hektara kadar düştüğünü belirtti. Vatandaşın genel olarak daha fazla gelir elde edeceğini düşündüğü ürün gruplarına yöneldiğini belirten Çalış, üreticinin sertifikalı tohum konusunda halen kafa karışıklığı yaşadığını da sözlerine ekledi.