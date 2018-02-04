16 Ocak tarihinde yapılan ihalenin ardından gün yüzüne çıkmaya başlayan havalimanı projesi ile ilgili Gümüşhane Valisi Okay Memiş basın mensuplarına bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illerini ziyaretinde 2019 sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdiği ve yaklaşık 300 milyon lira bedelle ihale edilen havalimanının Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyüne inşa edileceğini belirten Vali Memiş, ihaleye katılımdan memnun kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımıza Minnettarız

Havalimanı konusunda iki il halkının da büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu belirten Vali Memiş, yoğun bir ihale süreci yaşadıklarını ve teknik detayların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde yer tesliminin yapılarak projeye başlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda havalimanının 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçeceğini düşündüklerini belirten Memiş, ihale edilen alanda hali hazırda 1 kilometre uzunluğunda bir pist bulunduğunu ve yapılacak düzenlemeler ile bu pistin 3 kilometreye kadar uzatılabileceğini dile getirdi.

Şehre Uzaklığını Yeniden Gözden Geçireceğiz

Mevcut planda ihale edilmiş olan alanın şehre 1 saat uzaklıkta olduğunu belirten Memiş, bir çalışma yaparak daha kısa güzergahların gözden geçirildiğini ve toplamda 30 dakika içerisinde havalimanında olunabilecek şekilde yeni bir yol düzenlemesi gerçekleştirmeyi beklediklerini dile getirdi. Yılda en az 2 milyon yolcunun kullanabileceği bir havalimanı olması için gerekli düzenlemeleri yapmaya özen göstereceklerini belirten Vali Memiş, yörenin çok sayıda gurbetçisi bulunduğunu vurgulayarak potansiyelin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.