Et Fiyatları Hazır Yemek Sektörünü Vurdu
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Et Fiyatları Hazır Yemek Sektörünü Vurdu


Et Fiyatları Hazır Yemek Sektörünü Vurdu
Et Fiyatları Hazır Yemek Sektörünü Vurdu Hatice Demir - Tarih: 2018-02-04 Saat: 09:49:57
Anasayfa Eko Gündem Et Fiyatları Hazır Yemek Sektörünü Vurdu

Ülkemizde her gün 7 milyon kişi hazır yemek sektörü sayesinde karnını doyuruyor. Ancak et fiyatlarında yaşanan yükseliş bu sektörün önemli sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Ülkemizin hizmet sektöründe en önemli bölümlerinden olan hazır yemek sektöründe 5 binin üzerinde firma faaliyet gösterirken 500 bin kişi doğrudan, 2 milyon kişi ise dolaylı olarak istihdam ediliyor. Sektörün toplam cirosu ise 67 milyar Türk Lirası.

2017 yılı içerisinde başta et olmak üzere, hububat, yağlı tohumlar, süt ürünleri ve şekerdeki düzensiz fiyat artışları bu sektörün büyümesini yavaşlatsa da artan talepler nedeni ile en istikrarlı ve dinamik sektörler arasında olmaya devam eden hazır yemek sektöründe hedef Avrupa standartlarını yakalayabilmek.

Sektördekiler Zor Durumda

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Sedat Zincirkıran ülkemiz yemek üreticilerinin Avrupa’ya oranla daha hijyenik olduğunu ifade ederken Türk sistemindeki sorunun mutfağa girmekte olan gıdalara getirilen standartlar olduğunu belirtti. Günde 30 milyon insana yemek hazırlayabilecek bir büyüklüğe ulaşmış olan ülkemiz hazır yemek sektörünün girdilerdeki istikrarsız artışlardan önemli oranda etkilendiğini belirten Zincirkıran, özellikle kamu ve özel sektöre yemek sağlayan firmaların ihale ile anlaşılan rakamların üzerine çıkamadıkları için zarar etmeye başladıklarını ve bu nedenle yakın zamanda iflas bayrağını çeken firma sayısının artabileceğini vurguladı. Yemek ücretlerinin aylık olarak tahsil edildiğini belirten Zincirkıran özellikle kamu ihalelerinde bir yıl boyunca ücretlerin artırılamadığını ve ihaleyi alan kuruluşun teklif verdiği fiyattan bir yıl boyunca maliyetinin altında yemek hizmeti sunduğunu söyleyerek ücretlerin de geç alınması nedeni ile firmalarda ciddi zararların oluştuğunu dile getirdi.

 
hazır yemek et fiyatları Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Sedat Zincirkıran
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