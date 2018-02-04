Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada 2017 yılı içerisinde bankaların toplamda 49,1 milyar lira net kara ulaştığı belirtildi. Geçmiş yıllara oranla büyük oranlarda artan bankacılık karlarında ise yan kalemler ana kalemlerin önüne geçerek karlılığın artmasını sağladı.

Hizmet Gelirlerinde Ciddi Artış

Bankacılık sektörü 2017 yılında yalnızca bankacılık hizmetlerinden 28 milyar 64 milyon lira gelir elde etti. Bankaların aynı yıl içinde personellerine gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı ise 24,5 milyar lira oldu. BDDK’nın hazırladığı rapora göre, bankaların kredilerden aldığı toplam ücret ve komisyonlar ise yaklaşık 8,4 milyar lirayı buluyor. Böylece hizmet ve komisyonlardan elde edilen gelir miktarı 2017 yılında toplam 36 milyar liranın üzerine çıktı. 2016 yılında bankaların hizmet gelirleri 23,1 milyar lira olmuş personel giderleriyse 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Aradaki fark hizmet gelirlerinin çok daha karlı olmaya başladığını gösterirken aynı zamanda bankaların personel sayısında yaşanan azalışı da rakamlara yansıtmış oldu.

Karlılık Artıyor Ancak Şube Kapatma ve Eleman Çıkarma Devam Ediyor

Bankaların karlılıkları her geçen yıl artmasına rağmen şube kapatma ve personel sayısını azaltma konusunda kararlılıkla devam ettikleri de gözlerde kaçmıyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan istatistiklere göre 2017 yılında toplam 3195 bankacı işsiz kaldı. Banka şubeleri ise toplamda 231 adet gerileyerek 10 bin 550’ye düştü.